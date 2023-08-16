斷片兒半夜催母「解鎖」遭叨念 竟拿手機砸她幾近瞎

傅姓工人不滿母親嘮叨，2021年間拿手機打破她的頭，傅母眼球破裂，傷後只能看到微弱光源，一審依傷害直系血親尊親屬致重傷害、剝奪直系血親尊親屬行動自由罪各判4年、4月徒刑，台灣高等法院駁回他上訴。因羈押期至23日屆滿，高院考量傅是經通緝到案，且有逃亡可能，裁定自24日起延押2月。

32歲的傅姓男子前年3月8日晚上9點多動手毆打母親，打到母親頭部、臉部血流不止，母親打算叫計程車到醫院，傅卻勒住她脖子，把母親從路口拖回家裡。

翌月18日凌晨，傅又不滿母親碎念他「半夜借用手機」，情緒失控，拿手機猛力毆打她頭、臉和身軀。房東因疑惑傅母沒出雅房房門，開門發現她傷痕累累，通報台北市警士林分局。傅母經送醫救治，被診斷出雙側眼球鈍傷、疑似眼球破裂重傷害，她僅能看到微弱光源。

士林地方法院在判決後，傅上訴，並稱因服用藥物和酒類而「斷片」，對案發經過已經沒有記憶，在知道母親失明後，他很震驚、難過，深深覺得對不起母親。傅否認是故意想要讓母親重傷，且母親已經原諒他，他認為一審量刑過重。

傅母表示，兒子這兩次打她，應該都有喝酒，家裡也有很多酒瓶，且兒子每天都吃憂鬱症的藥。八里療養院鑑定傅行為時的精神狀態，認為他為憂鬱症合併酒精及安眠藥使用障礙症，推斷案發時因濫用酒精、安眠藥，在兩種物質作用的情形下，辨識行為能力減低。

傅說，他一直在逃避生活，過得不好，他長期服用醫院開立的安眠藥、抗焦慮藥物、抗憂鬱藥物，也已經知道服用這些藥物搭配酒精有可能「斷片、自傷」，但為了好睡，還是這樣搭配。雖然母親選擇原諒，但高院認為傅的行為沒有可憫之處，而一審量刑妥適，因此駁回他上訴。

「希望執行前可以和家人相處，保證隨傳隨到」，傅請求停止羈押。律師也表示對照判處的刑期，從偵查至二審的羈押時間，已經接近可以聲請假釋的時間，主張無羈押必要。高院認為案件還沒判決確定，且士院審理期間傅傳拘未到，經通緝才到案，逃亡的可能性很高，為保全日後訴訟程序進行、國家刑罰權實現，仍有羈押必要。