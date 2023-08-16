誰動手腳？易寶宏申請外役監「吸毒紀錄」漏掉了 廉政署分案查貪汙

台北市信義區夜店殺警案中「星二代」易寶宏獲准到外役監服刑，因被查出違規移解花蓮監獄，喪失假釋資格；易曾有施用毒品紀錄，於外役監遴選作業時紀錄卻被不明隱匿，廉政署懷疑人謀不臧，昨天簽分「廉立」案號偵辦。

廉政署上午證實已正式分案偵辦，由肅貪組主責查察，查辦罪名包括偽造文書、貪汙圖利罪等，廉政官於先期調查後，再決定報請相關地檢署檢察官指揮偵辦。

易寶宏犯「殺警案」依傷害致死罪判處有期徒刑9年確定，2019年6月11日發監台北監獄，2022年3月25日獲准在武陵外役分監執行，易是初犯，因縮刑於今年6月服刑已達二分之一申請假釋，矯正署複審期間卻爆發重大違規。

矯正署調查，易在外役監服刑返家探視期間，2022年8月15日利用個人社群網站帳號標記特種行業的聯絡方式而加以宣傳，2022年12月10日又違反嚴禁飲酒的應遵守事項，在外與友人飲酒、聚會。

矯正署上月將易寶宏解送一般監獄、即花蓮監獄繼續執行，取消他的縮刑處遇，繼續查知易的外役監遴選作業其實有弊端。

辦案人員查知，易寶宏申請去外役監服刑時，他的評選表格中「再犯風險」欄因缺漏勾選有毒品紀錄，讓易輕易「過關」，法務部政風小組會同矯正署深查，懷疑承辦科員並非單純行政過失，逕依貪瀆等罪嫌將涉案公務員移送法辦。

法務部表示，易寶宏被爆料在外役監服刑期間違規後，政風小組會同矯正署調查遴選程序，今年7月8日請台北監獄提供書面資料，11日、18日、19日實地查訪，先行政懲處相關失職人員，再進行刑事責任追究。

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