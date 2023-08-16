南投中寮產業道路掏空 測量業者開車跌落山谷獲國賠

上準精密公司的許姓、蔡姓員工在3年前開車行經南投中寮埤的產業道路時，因道路崩塌，連人帶車跌落山谷，上準精密認為，權責單位沒有維護或警示，聲請國賠62萬元，台中高分院昨宣判，認定中寮鄉公所已知道路因颱風掏空路基，仍無封閉、警示有疏失，判賠36.7萬元。

台中高分院雖撤銷一審判決，但仍認定中寮鄉公所有疏失，負有賠償責任，需賠上準精密27.3萬元，許姓員工4.6萬元、蔡姓員工4.8萬元。

判決指出，許姓、蔡姓男子是上準精密公司的員工，2020年1月中旬，開車行經南投縣中寮鄉崩埤崙頂路段，但途中因道路崩塌，導致許、蔡連人帶車，跌落山谷，造成車輛毀損，許、蔡也受有全身多處傷勢。

上準精密與兩名員工，認為該處是產業道路，供公眾通行，但卻沒有修復，也無警標誌，認為縣府、中寮鄉公所有疏失，分別聲請國42萬元、10萬、10萬元的賠償。

一審認定，案發路段中寮鄉公所雖無保養紀錄，但在2019年間，該路段因利奇馬颱風、白鹿颱風，掏空路基而坍塌，鄉公所有向縣府呈報修復工程，該路段雖屬產業道路，未編列路線，但仍應由中寮鄉公所管理，且縣府非管理機關，不需負賠償責任。