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南投中寮產業道路掏空 測量業者開車跌落山谷獲國賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

上準精密公司的許姓、蔡姓員工在3年前開車行經南投中寮埤的產業道路時，因道路崩塌，連人帶車跌落山谷，上準精密認為，權責單位沒有維護或警示，聲請國賠62萬元，台中高分院昨宣判，認定中寮鄉公所已知道路因颱風掏空路基，仍無封閉、警示有疏失，判賠36.7萬元。

台中高分院雖撤銷一審判決，但仍認定中寮鄉公所有疏失，負有賠償責任，需賠上準精密27.3萬元，許姓員工4.6萬元、蔡姓員工4.8萬元。

判決指出，許姓、蔡姓男子是上準精密公司的員工，2020年1月中旬，開車行經南投縣中寮鄉崩埤崙頂路段，但途中因道路崩塌，導致許、蔡連人帶車，跌落山谷，造成車輛毀損，許、蔡也受有全身多處傷勢。

上準精密與兩名員工，認為該處是產業道路，供公眾通行，但卻沒有修復，也無警標誌，認為縣府、中寮鄉公所有疏失，分別聲請國42萬元、10萬、10萬元的賠償。

一審認定，案發路段中寮鄉公所雖無保養紀錄，但在2019年間，該路段因利奇馬颱風白鹿颱風，掏空路基而坍塌，鄉公所有向縣府呈報修復工程，該路段雖屬產業道路，未編列路線，但仍應由中寮鄉公所管理，且縣府非管理機關，不需負賠償責任。

一審指出，該產業道路坍塌後，中寮鄉公所應設置警示或封閉，以免人車通行，但中寮鄉公所卻無相關作為，導致上準精密車輛及員工跌落山谷，二者有因果關係，認定中寮鄉公所有損害賠償責任，需賠上準精密30萬元、許男1萬元、蔡男7969元。

上準精密公司員工在3年前開車行經南投中寮產業道路時，跌落山谷，二審認定中寮鄉公所管理有欠缺，判賠36.7萬元。圖／本報資料照
上準精密公司員工在3年前開車行經南投中寮產業道路時，跌落山谷，二審認定中寮鄉公所管理有欠缺，判賠36.7萬元。圖／本報資料照

白鹿颱風 南投 掏空 利奇馬颱風 國賠

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