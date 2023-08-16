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放神主牌、腳尾飯到情敵家門口 法院依恐嚇罪判拘90天

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹黃姓男子不滿張男接近其前女友，竟連續在臉書發文辱罵張男「狗畜生」，還到張家潑漆，更離譜是，還將寫有張男姓名的神主牌與腳尾飯放在其大門口，詛咒意味濃厚。法官認為，放神主牌與腳尾飯的行為，顯然是恐嚇他人性命，最後依誹謗、毀損與恐嚇等罪判處黃男拘役90天，易科罰金9萬元。

判決書指出，黃男因不滿張男接近其前女友，去年7月3日先是在臉書社團張貼：「趁我老婆酒醉帶她回你家，你們這二個狗男女」、「你他媽的狗畜生，小孩才4個半月」、「不敢面對是嗎，狗小孩，看到我跑得跟狗一樣」等辱罵字眼，並將貼文隱私均設定為公開，使不特定多數人均可瀏覽。

隔天黃男還到張男住處丟擲、潑灑白色油漆，導致張家住處地板、花盆汙損不堪使用；去年7月24日晚間9時許，黃男又到張家，將寫有張男姓名的神主牌位、腳尾飯放在張家門前，使張男心生畏懼。

法官認為，黃男將寫有張男姓名的神主牌位、腳尾飯放在張家門口，足使張男理解或暗示「如不從將加危害」，舉動隱含將加害其生命、身體，使張男心生畏怖，屬恐嚇行為。

法官審酌，黃男曾有恐嚇取財、妨害自由前科，僅因主觀對張男行為不滿，即恣意在臉書散布足以毀損其名譽的文字，又以丟擲白色油漆、放置神主牌位及腳尾飯方式，毀損張家物品並恫嚇張男，造成張男內心恐懼，最後依散布文字誹謗罪、毀損他人物品罪、恐嚇危害安全罪判處拘役90天，易科罰金9萬元。

黃男將寫有張男姓名的神主牌與腳尾飯放在其大門口，詛咒意味濃厚，新竹地院認證構成恐嚇。圖／報系資料照
黃男將寫有張男姓名的神主牌與腳尾飯放在其大門口，詛咒意味濃厚，新竹地院認證構成恐嚇。圖／報系資料照

恐嚇 女友

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