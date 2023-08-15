雲林男子縱火家人3死1重傷 竟只因一句話就引燃酒精膏

雲林縣斗南鎮33歲杜姓男子今天凌晨涉嫌縱火，燒死父親及兩名家人，父親同居人重傷目前還在加護病房，死者其中一人是才年僅四歲的弟弟，杜男犯後逃離不久被警方逮捕，警方偵訊後移送雲林地檢署複訊，今天深夜聲押獲准，他坦承放火就因父親的同居人要他限期還錢。

這起縱火案發生在斗南鎮興北路一棟木造民宅，是由56歲的杜男與45歲劉女，同居在該處租屋，此外還有杜男與前妻生的33歲杜姓兒子、劉女與前夫生的21歲吳姓女兒、杜男與劉女所生的5歲男童，共5人同居在該屋。

檢警調查指出，涉嫌縱火的杜嫌，今天凌晨因金錢與父親劉姓同居人發生爭執，劉女要杜把前債先還清，並限期要他在某時間內還錢，杜嫌心生不滿，深夜在自己的屋內潑灑酒精膏，並用打火機引燃，縱火洩憤，致住家遭大火吞噬，杜在縱火後逃離住家。

這場慘重的火警發生在今天凌晨3點12分許，雲林地檢署檢察官莊珂惠即刻到現場勘驗，只是大火已造成杜家大小3人陸續死亡，劉女則重傷在加護病房觀察中，杜嫌在釀禍後逃家約5小時很快被捕，被依殺人、公共危險、竊盜等罪嫌移送地檢署。

今晚複訊後，他坦承因不滿父親同居人要他限期還錢，兩人發生爭吵，才會跑回屋內引燃酒精膏，火災發生他已離家，不清楚造成全家慘重傷亡。