雲林男子縱火家人3死1重傷 竟只因一句話就引燃酒精膏
雲林縣斗南鎮33歲杜姓男子今天凌晨涉嫌縱火，燒死父親及兩名家人，父親同居人重傷目前還在加護病房，死者其中一人是才年僅四歲的弟弟，杜男犯後逃離不久被警方逮捕，警方偵訊後移送雲林地檢署複訊，今天深夜聲押獲准，他坦承放火就因父親的同居人要他限期還錢。
這起縱火案發生在斗南鎮興北路一棟木造民宅，是由56歲的杜男與45歲劉女，同居在該處租屋，此外還有杜男與前妻生的33歲杜姓兒子、劉女與前夫生的21歲吳姓女兒、杜男與劉女所生的5歲男童，共5人同居在該屋。
檢警調查指出，涉嫌縱火的杜嫌，今天凌晨因金錢與父親劉姓同居人發生爭執，劉女要杜把前債先還清，並限期要他在某時間內還錢，杜嫌心生不滿，深夜在自己的屋內潑灑酒精膏，並用打火機引燃，縱火洩憤，致住家遭大火吞噬，杜在縱火後逃離住家。
這場慘重的火警發生在今天凌晨3點12分許，雲林地檢署檢察官莊珂惠即刻到現場勘驗，只是大火已造成杜家大小3人陸續死亡，劉女則重傷在加護病房觀察中，杜嫌在釀禍後逃家約5小時很快被捕，被依殺人、公共危險、竊盜等罪嫌移送地檢署。
今晚複訊後，他坦承因不滿父親同居人要他限期還錢，兩人發生爭吵，才會跑回屋內引燃酒精膏，火災發生他已離家，不清楚造成全家慘重傷亡。
今天夜檢察官訊問後，依涉放火燒燬建築物、殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大及重罪、逃亡為由向雲林地方法院聲請羈押。由於杜家的家境貧困，平時靠亡者杜父在斗南鎮上賣大腸包小腸維持家計，雲林檢察長戴文亮也指示犯罪被害人保護協會雲林分會啟動關懷機制提供協助。雲林夜市關懷協會也協助杜家進行善後。
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