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一銀求償 5員工連帶判賠1.2億

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

潤寅集團負責人楊文虎（中）、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，創下史上金額最高詐貸案，受害的包括華南、土地、星展、一銀等12家銀行。圖／聯合報系資料照
潤寅集團負責人楊文虎（中）、王音之夫妻以假財報向12家銀行詐貸472億餘元，創下史上金額最高詐貸案，受害的包括華南、土地、星展、一銀等12家銀行。圖／聯合報系資料照
紡織貿易商潤寅公司負責人楊文虎、王音之夫妻以假財報向十二家銀行詐貸四七二億餘元，其中第一銀行被詐貸十九億二○四五萬元、美元一一五八萬元，至今仍有八九六七萬台幣、一二五萬美元未獲清償，一銀向莊淑芬等十名潤寅員工求償，台灣高等法院昨宣判，其中五名員工判連帶賠償一億兩千多萬台幣。

潤寅案為史上金額最高詐貸案，楊文虎夫婦二○○八年起指示員工偽造買賣合約書、發票、出貨單和不實財報表等，假藉出售紡織用紗名義製作不實發票，讓各家銀行上當而核貸。

一銀先前提民事訴訟，向楊文虎等人求償，台北地院判楊文虎夫婦等四人應連帶賠償八九六七萬餘元、一二五萬美元。

一銀另提刑事附帶民事訴訟，主張莊淑芬等人應連帶賠償。高院民事庭認為，莊淑芬、莊雁鈞、陳佳寧、楊文海等四人應連帶賠償一銀四三八萬八二○○元、美金卅一萬元；另莊淑芬、吳靜宜、陳佳寧、楊文海四人連帶賠償八五二八萬二四一六元、美金九十四萬一四四五點八一元。

詐貸 民事訴訟 發票

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