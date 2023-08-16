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民雄前鄉代主席 貪汙判6年2月

聯合報／ 記者李宗祐呂慧瑜／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉代表會前主席周榮茂被指控任內採購禮盒，涉嫌編造不實帳目請款，總計28次不實核銷經費，詐領121萬多元，周審理時雖認罪、繳回不法所得，嘉義地院考量詐領合計的規模不小，依28個利用職務上機會詐取財物罪，昨天一審判應執行6年2月徒刑、褫奪公權4年；周榮茂表示，將上訴。

周榮茂去年底未連任，他說，貪汙的部分都承認、也繳回不法所得，且金額不是好幾百萬元，自己跟胞弟買110坪土地都捐給公所當活動中心，幫忙爭取老人食堂、免費提供3年魚的食材，平時公益做很多。周的委任律師陳澤嘉表示，周榮茂配合公所推動不少建設有目共睹，審理時認罪也繳回檢方認定的犯罪金額，判6年2月太重，希望能重新量刑。

判決指出，周榮茂2014年起擔任民雄鄉代會主席，鄉代會每年都會編列預算供主席購買農產品或禮盒來作公關使用，他2015年2月至2021年10月間，利用此機會向茶農、香腸禮盒商家、外燴商家、酒品賣家等取得空白收據後，填寫不實購買數量和金額，再向鄉代會請款，總共28次不實核銷，扣除有實際採購款項後，詐領121萬7180元。

法官批評，周榮茂未誠實申報經費，損害廉潔風紀，傷害選民的信賴，各次詐領金額雖不多，合計不少，行為的規模及程度也不小，28罪各判3年7月至4年2月不等徒刑，合併定應執行刑為6年2月，褫奪公權4年。

嘉義 貪汙 律師

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