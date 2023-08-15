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2度砸破台南市政府玻璃門 鐵工男稱「為人民發聲」慘吃官司

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

從事鐵工業鄭姓男子自稱人民生活困頓，為了人民發聲，先後於今年3月1日與11日，兩度涉嫌拿榔頭到台南市政府永華中心，各砸破6扇與18扇玻璃大門。台南地院各判拘役50天及3月徒刑；民事部分，法官判鄭共要賠42萬多元修理費給市府，案可上訴。

台南市政府指控，今年3月1日下午近1點30分，鄭男（43歲）拿1把大榔頭到台南市政府永華市政中心2樓中庭，朝中庭6扇玻璃大門猛力敲砸，導致6扇玻璃門破裂、變形不堪使用。

鄭又於3月11日上午11點多，拿榔頭到永華中心2樓中庭，連續砸破18扇玻璃大門，這次18扇玻璃門同樣遭砸破、門框變形無法使用。台南市政府指2次破壞行為，玻璃門修復費用為72萬3千多元，要求鄭賠償。

鄭辯稱說，他自己經醫師診斷患有妄想型思覺失調症，無法控制自己行為，不爭執市府指控的毀損行為，也願意賠償，但希望金額低些、能夠分期清償。

台南地院民事庭法官檢視鄭犯下2次破壞行為，分別被該院刑事庭判拘役50天與3月徒刑，都得易科罰金。

法官考量市府永華中心從1997年啟用迄今，玻璃門使用已超過10年，有折舊問題，計算玻璃材料、安裝工資等費用，鄭共該賠42萬6千多元給台南市政府。

鄭姓男子到台南市府永華中心，涉嫌拿大榔頭砸破六扇玻璃門。記者黃宣翰／翻攝
鄭姓男子到台南市府永華中心，涉嫌拿大榔頭砸破六扇玻璃門。記者黃宣翰／翻攝

台南

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