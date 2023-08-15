世界警消運動會我國「穿金戴銀」 國道警駱慈一人摘4金

每隔兩年舉辦的世界警察消防運動大會，8月6日在加拿大溫尼伯順利落幕，我國斬獲44金28銀24銅，其中，國道公路警察駱慈一舉摘下4金2銀，成績豐碩，據悉，5年前她首度參賽拿下1金1銀1銅的好成績，但前年些微之差落選，驅策她嚴格苦練，終讓世界再次看見台灣。

世界警察消防運動大會於1985年首度在美國舉行，素有「警消奧林匹克運動會」之稱，駱慈說，初入警界，她便自我砥礪有朝一日定要代表台灣出國爭取榮譽。

2019年駱慈初試啼聲代表參賽，便分別於「5000公里競走」、「撐竿跳」及「3000公里尺障礙賽」項目，摘下1金1銀1銅的好成績，不過，2021年選拔賽時，她卻因些微差距，成了遺珠之憾。

「夢想很美，卻不能只靠想像！」駱慈說，她自我砥礪全力奔馳在每趟揮汗苦練的賽道上，嚴苛的課程表，甚至每每讓她累到「懷疑人生」，但內心逐步積累的成就感與風雨雕塑而出的健美體態，終於讓她順利成為今年的國家隊代表選手。

除了挑戰自我極限，駱慈透露，參賽最大收穫就是與各國警察的文化交流，而7月28日開幕式時，各國選手一起交換紀念品，她專程帶去分享的國道公路警察專屬臂章與徽章，「瞬間秒殺」，成就了最真誠而友善的國民外交。

駱慈說，「沒想到時差調整，居然是本次賽事最大挑戰。」在適應環境後，就是盡情享受比賽並接受結果，而她憑藉自身實力，讓青天白日滿地紅國旗四度飄揚在大會頒獎台上，成功衝破束縛台灣國際地位的那片天幕。

「軀體的疲勞與疼痛，在國旗飄揚的那一刻，全消散殆盡。」駱慈分享，取而代之是心中那份驕傲與感動，臉上終於能自信綻放出最耀眼的笑容，駱慈今年在「運動後射擊」、「1600公尺混合接力」、「越野5公里」及「田徑7項」等項目中，合計摘下4金2銀，成果豐碩。

駱慈說，加拿大當地華僑朋友全力支持國家代表隊，當時功不可沒，因僑胞們的熱血，讓她即便身在異地，強烈感受溫暖。駱慈感謝長官、同事及家人做她全力後盾，她慶幸能成為國道公路警察局的一分子，已開始展望2025年賽事，期許能夠披掛上陣，再次為台灣爭取榮耀。