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高雄釣蝦場暗藏賭場 桌遊競技場見女荷官與賭客對賭

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄警方在暗藏釣蝦場的包廂，查獲德州撲克賭場。記者林保光／翻攝
高雄警方在暗藏釣蝦場的包廂，查獲德州撲克賭場。記者林保光／翻攝

高雄莊姓男子打著桌遊競技場館名義，暗地裡卻涉嫌設賭場，雇用女荷官發牌，供賭客聚集賭德州撲克等賭局。警方蒐證多日動員查賭，逮捕莊等6名男女，依賭博罪嫌移送法辦。

據了解，莊姓男子（39歲）向高雄市大寮區力行路某釣蝦場租地搭包廂，掛起「羅馬運動競技場」名義，申請桌遊娛樂營業項目，約3年前起，便在包廂內涉嫌設德州撲克賭場。

高雄市警林園分局據報，蒐證多日，發現果然有賭客出入，賭場內還雇用20多歲的女荷官傳短裙制服發牌。

8月13日凌晨1點多，警方動員查緝賭場，當場查獲2名女荷官正1名賭客郭姓男子（54歲）對賭德州撲克，另2名女荷官因其他賭客都已輸錢走人，在旁休息。郭姓男子贏3500元準備將籌碼兌換現金，立即被捕。警方查扣賭資21萬餘元。

警方查出負責人是莊姓男子，通知他到案，警詢後，將他與4名女荷官及郭姓賭客依賭博罪嫌移送法辦，並報請市府相關局處，以第三方警政裁罰。

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