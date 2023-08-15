不想當兵！桃園替代役男曠職8天被逮 判決出爐恐關40天

桃園一名邱姓替代役男不想當兵，曠職超過7天，被桃園地院依替代役男無故擅離職役累計逾7日罪判處拘役40天，得不償失。記者陳俊智／攝影

桃園一名邱姓替代役男多次無故曠職，累積時數高達196小時，換算天數約莫8天，被依違反替代役實施條例移送法辦，事後雖然坦承不諱，但仍被桃園地院依替代役男無故擅離職役累計逾7日罪判處拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，邱男（20歲）是桃園市111年第W240梯役男，前年12月被徵集後，分派到楊梅區公所服役。他明知服役期間不得任意擅離職役，卻在今年2月3日到2月6日、2月10日、2月15日到2月20日期間多次無故擅離職役，累計時數達196小時，換算天數超過8天，因此被移送法辦。

事發後，邱男坦承不諱，但對於無故擅離職役理由交代不清，僅稱不想當兵；法院調查，邱男不願善盡服兵役義務，無故擅離職役，行為應予非難，因此考量其犯罪動機、犯罪情節和犯後態度等情量刑。