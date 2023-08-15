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立委在外賓餐敘稱台灣無需購買武器？ 吳怡玎自訴林楚茵誹謗罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨立法委員吳怡玎自訴民進黨立委林楚茵誹謗罪。今士林地方法院開庭，林楚茵否認犯行，她在節目上稱吳怡玎發表台灣無需購買武器，是經參與餐會的人轉述，此事涉國防安全為可受公評之事，吳怡玎庭後強調「沒有講過的話請不要掛在我的嘴上」，台灣社會需要的是乾淨、誠實。

吳怡玎自訴，立法院院長游錫堃今年4月18日，與法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）等外賓餐敘，她在餐敘席間，曾發表如何面對台海關係，表達台灣防衛自己時，也必須溝通經營，隻字未提「武器」或「不要買武器」，2天後卻遭林楚茵在節目上指控她講出「台灣不需要購買武器」等不實言論。

雙方今在律師陪同下出庭，林楚茵在庭上稱「不認罪」，其律師表示，軍購案公共議題是可受公評之事，4月20日三立政論節目「94要客訴」所陳述，是綜合與會人員所說的狀態，沒有妨害名譽、公然誹謗。

吳怡玎的律師當庭開轟，今年4月18日林楚茵沒有出席餐會，竟在節目上講出「台灣不需要購買武器」，這不可能一字不差轉述內容，「沒有講過的話卻說她（吳怡玎）說過」還說她是「俗辣」。法官諭知全案移審理庭。

庭後，吳怡玎表示，不想在立法院吵吵鬧鬧，為求公平公正就交由法官檢視，可從立法院調閱錄音帶，餐會全程都錄音「沒有講過的話請不要掛在我的嘴上」，尤其是用沒有講過的話，在節目上公然侮辱，台灣社會需要的是乾淨、誠實。

林楚茵則稱，國民黨過去在立法院對於軍備預算立場，只要是增加預算就認為挑釁對岸，會危害國家安全。她在節目上的陳述是因主持人的所詢問而評論，雖然自己沒有參與餐會，但有遇到出席的人員，他們轉述會場的說法，節目中也已提到得知訊息的大概方向，這是可受公評的國防安全事件。

林楚茵今出庭否認誹謗吳怡玎。記者蕭雅娟／攝影
林楚茵今出庭否認誹謗吳怡玎。記者蕭雅娟／攝影
吳怡玎自訴提告林楚茵誹謗罪。記者蕭雅娟／攝影
吳怡玎自訴提告林楚茵誹謗罪。記者蕭雅娟／攝影

吳怡玎 林楚茵 立法院

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