盜採保育區龍蝦漁獲挨罰3萬 台東男上訴遭駁回

台東富山水產動植物繁殖保育區是在地著名的親水景點。記者古和純／攝影

台東縣郭姓男子3年前趁凌晨無人，摸黑進入漁業保育區內採捕，得手龍蝦、鸚哥魚、白毛、刺尾鯛等漁獲，經保育員發現通報逮捕，依違反漁業法挨罰3萬，但郭不服提起訴願，最終仍遭高雄高等行政法院判上訴駁回。

台東富山水產動植物繁殖保育區，分為「核心區」「永續使用區」「緩衝區」等3區，3年前6月，郭男未經許可趁著黑夜逕自潛入「核心區」內採捕水產，當時陳姓保育員發現後隨即通報，但陳指出，現場不只郭男一人，尚有其他潛水員採捕漁獲，可惜沒抓到，逃逸無蹤。

郭男主張，當晚他並非在保育區內潛水，且依時間推算，保育員是在當晚11時許發現保育區內有潛水燈，但他當時根本還沒下水，而他下水潛水區域是周邊合法海域，此外，他水肺潛水使用的氣瓶僅可使用40分鐘，且岸際不可能看到水下的潛水燈，不過，法院打臉郭男，因保育核心區水深約10米，但當時正值暗黑深夜，顯亮水下折射光線。

此外，郭認為，即使他有使用潛水燈，當晚陳姓保育員及海巡員都專注在安天宮前富山保育區內潛水燈動向，但該區並無照明，且多數潛水員著深色或全黑潛水衣，怎能斷定非法採捕的人就是他。

根據判決書，陳姓保育員與海巡員發現，有潛水員非法採捕，隨即在海邊埋伏等潛水員上岸，歷時近3小時，當時海灘上雖疑似有人對該名潛水員打訊號燈，不久後，陳就發現郭男從杉原灣海面上走來。

郭男雖當下未攜漁獲，但陳員在海面上第三顆浮球處下發現漁獲，郭男見狀往反方向跑去，兩人遂發生追逐，途中郭男乾脆將潛水裝備棄置路邊。一審法院依海巡監控位置及動線判斷，認定郭男不可能憑空出現潛水燈滅的海灘水域，因此，合理推斷非法採捕人就是郭男。

此外，郭男當天採捕龍蝦頗多，若依農委會調查報告，尤以保育區核心區內群礁環佈，龍蝦甚為密集，雖郭男堅持他遭查獲採捕地在沙地海灘，但他一發現保育員找出漁獲後，立即心虛轉身逃竄，難以信服郭男僅在保育區內採捕漁獲。高高行法院綜上所述，認定一審合議庭並無判決適用不當或理由矛盾情事，駁回郭男上訴。