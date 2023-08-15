北市女遇警臨檢心虛右轉繞路 沒用...警30秒出現她眼前

蔡姓女子身背通緝在身，日前騎車行經北市羅斯福路，看到前方路口有警察臨檢，瞬間煞車停下，心虛右轉「繞道而行」躲避查緝，警察看到她很不自然的改變行車路線，懷疑有案在身或酒駕，至鄰近路口等待，30秒內成功預判她行蹤攔下，發現她通緝身分，依法逮捕解送歸案。

中正第二分局南昌路派出所警員吳鈞凱、楊承翰，日前凌晨0點多在羅斯福路執行臨檢，看到蔡女（45歲）形跡可疑，在路檢點前一個路口突然煞車右轉離去，認定有異，預判她可能改道，從金華街再駛入羅斯福路，便走去金華街路口等待。

警方在金華街、羅斯福路口等不到30秒，蔡女果然騎車出現，警方立刻示意「旁邊停一下喔」，發現她沒有酒氣，但查證身分是詐欺通緝犯，她警詢時辯稱對路況不熟，不是刻意繞路，更頻頻喊騎車要回家找媽媽，想用苦肉計拖延，警方不理會，依法逮捕解送高雄橋頭地方法院偵辦。