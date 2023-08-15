當心了！類固定式聲音照相進駐台南 瞄準142處路段
台南市環保局最近再導入類固定式聲音照相創新設備，兼具移動式高機動性、固定式全天候執法功能，將搭配現行寧靜專案勤務，加強並擴大稽查142處路段，包括安平區永華路；中西區民權路、民生路、金華路；永康區中正路、復國一路；東區小東路、崇善路;後壁區172線等，強化嚇阻取締噪音車效果。
台南市環保局表示，7月起將類固定式聲音照相投入稽查，較以往移動式聲音照相增加值勤時間12倍，共告發19輛，召回79輛，另環警監聯合稽查共攔查 402 輛、改裝車開罰100輛、噪音檢測 32 輛，噪音超標7輛；檢舉網通知到檢174輛，不合格8輛。
環保局長許仁澤說，環保署已修訂於夜間時段或行經學校、圖書館、醫療機構等特定區域如有違反噪音管制法第8條、第11條情事將加重罰鍰，以噪音管制法第8條為例，罰鍰從3000元加倍至6000元，累犯持續加倍裁罰到上限3萬元，搭配現行寧靜專案，可提升執法力道，希望駕駛人勿存僥倖心態，以免受罰荷包大失血。
環保局也提醒車友應使用經認證的合格排氣管，且不隨意拔除消音設施。另若發現汽機車行駛間有噪音擾寧的情況，可提供明確的時間、路段、車號，並將清楚照片或影像檔，上傳至環保署噪音車檢舉網站 ( https://noisecar.epa.gov.tw ) ，經查證屬實將通知車輛到檢，檢測不合格將依法開單，按次處罰。
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