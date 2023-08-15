台88線女師上班途中遭鐵片砸死 母今仍悲問：怎還不回來吃飯

李姓高中女老師上班途中遭飛來鋼板砸中身亡，屏東地方法院判決出爐，家屬表示尊重司法，仍舊想念親人，還沒走出傷痛。圖／警方提供

62歲李姓高中女老師去年3月從屏東住家開往高雄上班途中，沿台88快速道路行駛，遭對向車道飛來的重4.9公斤鋼板砸中，造成她顱骨開放性骨折當場死亡。經查為60歲侯姓曳引車駕駛未做好車體檢修，導致鋼板掉落，再被後方50歲許姓砂石車駕駛壓到彈飛，偵結侯男遭起訴，許男獲不起訴，屏東地方法院依過失致死罪，判侯6個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

李女為高雄市楠梓區某高中的健護科教師，任教17年，對待學生視如己出，對教學很有熱誠，她在去年3月17日清晨6點50分左右，行經台88快速道路13.8公里處時，突遭1塊長30公分、寬20公分、厚度約3公分的鋼板砸中，造成她顱骨開放性骨折，併腦髓組織外溢，當場失去生命跡象，送醫不治。師生們得知意外消息都非常難過，發起「把想念送到您的國度」活動，寫下對李老師的想念。

警方成立專案小組，動員62名警力，調閱事故沿線監視器畫面，同時訪查多間車輛修配廠、比對掉落物，交叉比對近2千輛車，確認鋼板是60歲侯姓駕駛掉落，該車當天沿台88快速公路由西往東行駛，過程掉落重4.9公斤的「後軸前輔助鋼板」，再被後方由50歲許姓駕駛壓到，彈飛砸向李女座車。

李女家屬於審理期間表示，她因父親過世才從中部調到南部，希望有多點時間陪伴家人，預期3年後將要退休，未料發生意外，李女母親至今仍難以接受女兒已經過世，現在仍常常看著她的照片問說，「怎麼還不回來吃飯？」

合議庭審酌，侯男從事聯結車駕駛業務已有30年，更應注意車輛機件，卻未在上路前確實檢查，導致李女死亡結果，另有違反廢棄物清理法、過失傷害等前科，素行非佳，考量侯坦承犯行並與李女家屬完成調解，履行完畢，犯後態度尚佳，依過失致死罪判刑6個月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。

面對判決結果，家屬今受訪表示，尊重司法判決，後續不會再上訴，「記憶是片段的，想起來還是很捨不得，還是很傷心，老實說還沒有走出來」。