貨運司機一刀捅死同事！犯後一句道歉都沒有 判關14年半定讞

彰化縣貨車司機林忠成和李姓同事為棧板堆疊問題在公司客服部LINE群組互嗆，兩人見面衝突，林持鋸齒狀麵包刀狠刺李腹部致死，犯後對被害家屬一句道歉都沒有。李的遺孀向法院要求判林死刑，一審依殺人罪判林13年，二審改判14年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林（45歲）2022年3月因貨運棧板堆疊問題意見不合，同月28日在公司LINE群組起爭執，林先嗆「有問題，不爽來找我講」，李也回「走，總倉等」相約出面談判，林途中還買了1把刀刃長25公分的麵包刀，到場就以右手握持藏在背後。

兩人到場一言不合，李先是推了林一下，林馬上高舉刀子揮砍反擊，2人扭打後李向後退躲避，林卻再朝他腹部猛刺，楊姓廠長聽見打鬥聲衝出制止也被畫傷手指，最後其他同事合力將林架住，林還低動大喊「我沒有錯」，李失血過多倒地送醫仍不治。

彰化地方法院一審審理期間，林否認殺人犯意，辯稱買刀是要防身，還說是李先動手，他只有空揮後來跌倒站起來順手就往前刺；法院勘驗監視器，發現林知道李手上無任何器械，自己被推一下就立刻反擊，還冷不防高舉刀子朝毫無防備、手無寸鐵的李揮砍6刀，顯有殺人故意。

法醫解剖鑑定發現，林其中1刀刺入李體內13公分導致大量出血；楊姓廠長也說，林持刀往李的下腹部一直刺、一直刺，林被同事架住仍一臉凶狠說他沒有錯。

一審認為，林、李衝突僅43秒，顯為林盛怒中所為，造成人命喪失、家庭破碎，犯後否認態度不佳，對家屬一句道歉都沒有，考量仍須照顧年邁罹病父母，另審酌李是家中經濟唯一來源，身亡留下孤兒寡母，李的遺孀更請求判死刑等，一審依殺人罪判林13年，褫奪公權10年。