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每天只准吃一口飯…6歲女童餓到乞討偷竊 狠心繼父判入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
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林姓男子長期虐6歲黃姓繼女，常拿「愛的小手」施暴之外，還限制女童每天只准吃一口飯，因在家吃不飽，女童只能趁上學時向同學、老師乞討食物，甚至翻找垃圾桶尋找剩食充飢，8歲時體重僅13.5公斤，瘦成「皮包骨」，最高法院依妨害幼童發育罪判林4年2月徒刑定讞。

黃母19歲未婚生子，女童平時皆由外公照料，但黃母25歲時帶6歲女童嫁給林，隔年再生下一女；女童生活改由林照顧，但林對女童施虐，吃飯時只准她吃一口，連蘋果也只允許女童吃三塊，並多次藉口女童不乖施暴、掐頸，擔心暴行曝光，要求女童穿長袖、長褲、襪子遮掩傷口。

女童長期肚子餓，上小學時只能向同學乞討食物，甚至偷竊，校方發現女童身上有新舊傷痕，且體重不像同班同學，通報後才揭發林的暴行，2020年9月緊急安置，女童當時體重僅13.5公斤，且低血鈣、輕度貧血。

檢警偵查時，女童說「除了尿尿地方」全身都被打過，因為挨餓，半夜會起床偷吃餅乾、冰的飯菜。平時只能在學校供餐時盡量吃飽，有時得偷竊、乞食或在垃圾桶翻找剩食充飢。

女童外公曾接女童回家住，發現孫女瘦成「骷髏頭」，一桌飯菜還沒準備好就被孫女一掃而空，他質問女兒得不到答案，最後想再探望也被拒絕。

林稱經濟困難，沒錢給女童吃飯，但女童外公批林與女兒都拿iPhone手機，根本不是沒錢。黃母獲檢方不起訴，法官審理時也痛斥她，「身為人母，未盡保護女兒之責，有虧母職」。

法院認為，女童長期處在飢餓狀態，林絕非出於管教，是單純虐童，否則女童不可能羸瘦至此，痛斥林犯後態度惡劣，並裁定停止黃母全部親權，由外公當女童監護人，女童至今受虐陰影仍在，入睡時還會哭喊「不要打我」，起床後抱著外公，「阿公，你會不會又把我帶回去爸爸那邊」。

一、二審皆依妨害幼童發育罪判林4年2月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，全案定讞。

剩食 偷竊

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