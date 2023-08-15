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另聲請死刑違憲 38死囚仍無法槍決

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜王聖藜／台北報導

卅五名死刑犯以最高法院「連身條款」聲請釋憲，憲法法庭昨判決合憲，但現有卅八名死囚均以「死刑」條文有違憲之虞，聲請憲法訴訟，救濟程序尚未終結，法務部仍無法執行死刑。

法務部指出，去年至今五度函詢司法院死囚聲請釋憲理由、審理進度、有無暫時處分停止執行裁定等，目前卅八人仍有其他不同聲請憲法訴訟理由，法務部尊重憲法法庭職權，基於權力分立原則，在司法救濟程序終結前，無法送部長蔡清祥令准執行。

法務部說，依法行政是法務部一貫立場，對死刑沒有預設立場，尊重憲法法庭判決，對於其餘死刑犯聲請憲法訴訟案件，盼憲法法庭加快審理進度，避免執行程序久懸不決。

連身條款合憲判決後，除卅八名死囚認為死刑條文有違憲之虞，其餘死刑犯也分別就其他法條聲請釋憲，包括死囚黃春棋聲請變更司法院釋字五九二號解釋，蕭仁俊、廖家麟、呂文昇、陳文魁、張嘉瑤五人以刑事訴訟法第三八八條為標的，聲請憲法訴訟。

法務部自行制定執行死刑規則指出，但凡聲請非常上訴、再審及大法官釋憲程序等，救濟程序終結前不得令准，因卅八名死刑犯救濟程序未終結，法務部仍無法執行死刑。

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