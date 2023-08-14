大陸男子花5小時游泳偷渡金門 上岸就被逮遭判刑4月

金門與大陸僅有一水之隔，6月有名大陸籍盛姓男子，企圖利用夜間從廈門偷渡到金門，且僅穿著救生衣及救生棒就泳渡，5小時後於金門烈嶼鄉東坑附近上岸，但一上岸就遭海巡署金馬澎分署第九岸巡隊人員埋伏逮捕。金門地院依法判盛男有期徒刑4月，並於服刑完畢後實施遣返。

第九岸巡隊表示，為確保國境安全，雷達操作員落實雷情監控，於6月11日2時40分於烈嶼鄉東坑岸際前方海域出現可疑光點移動，立即通報第九岸巡隊第三機動巡邏站人員趕往東坑岸際預警埋伏應處，2時45分發現陸籍偷渡人士甫游上岸際，當場逮捕。