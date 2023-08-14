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曾任確定判決法官 憲法法庭：再審或非常上訴應迴避

中央社／ 台北14日電

憲法法庭今天做出112年憲判字第14號判決，曾參與案件確定判決的法官，在該案件再審或非常上訴程序應自行迴避。刑事訴訟法未有相關規定違憲，應於2年內修法。

另外，35名死囚認為最高法院分案實施要點中的「連身條款」等違反公平審判等原則，聲請釋憲，憲法法庭今天判決「連身條款」均合憲。

現行最高法院刑事分案實施要點規定，「原審更三審以上再行上訴之案件」及「重大刑事案件發回更審再行上訴案件」應由原承辦股辦理，即俗稱的「連身條款」。

包括黃春棋等35名死囚等人認為最高法院分案的連身條款違反憲法公平審判、審判獨立及平等原則等，陸續聲請釋憲。

此外，郭姓男子因詐欺被判刑確定，聲請再審，發現再審的2名法官與確定判決的法官相同；涉嫌家暴傷害致死的黃姓男子，也發現2次再審法官與確定判決的法官相同。郭、黃均向憲法法庭聲請裁判憲法審查。

憲法法庭將35名死囚聲請「連身條款」釋憲案，及郭、黃等人聲請裁判憲法審查等共52案併案審理，於去年舉行說明會，今天下午做出112年憲判字第14號判決。

判決指出，最高法院有關「連身條款」相關規定、刑事庭長會議決定、最高法院刑事判例等均未違背憲法第16條保障訴訟權意旨。意即35名死囚想藉此釋憲案獲得重新審理無望。

不過，判決表示，法官就同一案件，曾參與案件刑事確定裁判者，於該案再審或非常上訴程序，應自行迴避，不得參與審判。刑事訴訟法未明文規定相關法官迴避事由，違反憲法第16條保障訴訟權意旨。

憲法法庭認為，有關機關應於本判決公告之日起2年內，於刑事訴訟法明定相關法官迴避事由，修法完成前，刑事訴訟再審及非常上訴程序的新收與繫屬中案件，審理法院應依本判決意旨辦理。

憲法法庭也判決最高法院有關黃男的再審案裁定違憲，廢棄並發回最高法院審理。

最高法院 憲法法庭 刑事訴訟

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