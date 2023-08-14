立委助理薪水曾只領26K 高虹安男友李忠庭獲不起訴原因曝

新竹市長高虹安任職立委期間，涉嫌詐領助理費遭北檢提起公訴，但案發時被傳擔任人頭助理的高虹安男友李忠庭，最後被檢方認定確實有執行助理職務，獲得不起訴，根據檢方書類，李忠庭領取助理薪資時間為民國109年2月至110年3月，薪資普遍落在4到5萬元之間，但其中有一個月卻只領取26360元，一年內薪資起伏竟然差距一倍以上。

根據調查局北部機動站的移送資料，李忠庭是高虹安的男友，民國109年2月至110年3月間擔任高虹安公費助理，在未擔任助理工作下，高以李為人頭，向立法院申請助理酬金，涉犯貪汙治罪條例的詐取財物罪與偽造文書罪嫌。

北檢調查時，李忠庭稱當時他同時領有鴻海、永齡的薪水，他原本在鴻海幫郭台銘董事長做事，負責AI大數據研究，後來又被郭指派去永齡擔任顧問，也因此認識高虹安，高當選立委後就幫忙處理選舉事務，事後順理成章擔任助理。

李稱，工作性質大多是網路線上處理，例如臉書粉絲團經營、他算是最重要的管理者，還有行程安排，一起跑行程，算是高的主要對外聯絡人，因為鴻海與永齡工作屬於責任制，不需要打卡，只要完成任務即可，因此他沒有主動通報、詢問是否可以兼職。

由於高與其餘助理都證實李確實有從事助理工作，因此難以認定高、李有詐領助理費的嫌疑，最後不起訴處分。