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死刑「連身條款」合憲執不執行爭議又起 法務部：依法還是無從執行

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

35名死刑犯主張最高法院分案規則中俗稱的「連身條款」違憲，致他們由同一法官審判遭判死，不過，憲法法庭判條文合憲，法務部又面對執行死刑爭議；法務部今天表示，38位死刑犯目前另有其他事由聲請憲法訴訟，依法無從執行。

法務部說，憲法判決雖認為「更二連身條款」合憲而駁回死刑犯聲請釋憲，不過，38位死刑犯都另有以其他事由聲請憲法訴訟，無從執行死刑。

法務部說，憲法法庭今天宣示「更二連身條款」與憲法保障訴訟權意旨無違背，法務部尊重憲法判決結果，對於其他死刑犯聲請憲法訴訟案件，盼望憲法法庭能加快審理進度，避免執行程序久懸不決。

法務部指出，自2022年起迄今，曾經5度函詢司法院有關38位死刑犯聲請憲法訴訟的聲請理由、審理進度、有無為暫時處分停止執行的裁定等事由，據以判斷有無不得執行的法定事由。

不過，因38位死刑犯尚有其他不同聲請憲法訴訟理由，正由憲法法庭審理中，法務部尊重憲法法庭的職權，基於權力分立原則，於司法救濟程序終結前，無法陳送法務部長蔡清祥令准執行。

法務部還表示，我國是法治國家，依法行政為法治國家原則，對於死刑並無預設任何立場，但在國家未廢除死刑制度前，也尊重死刑犯聲請救濟的權利，如果司法救濟程序已窮，將嚴謹辦理後續程序，以兼顧司法正義與人權保障。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

死刑 法務部 憲法法庭

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