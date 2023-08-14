台中警封台74匝道抓酒駕 三天勤務抓29人送法辦
台中市警局從11日起展開為期3天的取締酒駕勤務，其中12日深夜至13日凌晨在台74線快速道路，封閉匝道臨檢，專案勤務三天，一共查獲46件酒駕案件，其中29人酒測值超標，構成公共危險罪，依法送辦。
台中市警局交通大隊表示，為展現酒駕零容忍的決心，啟動連續三天「取締酒後駕車大執法專案」，針對酒駕事故、易飲酒處所周邊道路，透過多點全面式攔檢部署提升見警率，其中在12日晚上10時至13日凌晨2時，展開全線封閉台74線下匝道口路檢專案勤務。
另外加入大型重機車巡邏隊伍，在快速道路巡邏，密切迅速察覺任何酒駕嫌疑，大幅提升見警率及威力嚇阻，防止酒後肇事再度發生，三天專案勤務，經統計取締46件，其中移送法辦29人，展現警方對道路安全的堅定承諾。
台中市交大隊長鐘承志說，「法律無假期」，現在酒駕罰則已比以往更加重，奉勸駕駛朋友們不要心存僥倖酒後駕車，有飲酒請找代客駕車，或指定駕駛，切勿酒後駕車，「莫貪這一杯、情義留明天；酒後找代駕、回家平安歸」。
交大表示，道交條例已將累犯為5年內，延長為10年內第二次以上酒駕，新增公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實；對於酒駕的年滿18歲同車乘客，處罰6000元以上1.5萬元以下罰緩。
吊扣牌照新制對於酒駕處罰將更嚴厲，民眾遭警方查獲酒駕後，不僅要面臨高額罰鍰，也將當場拆卸汽機車牌照移置保管，且吊扣2年不得使用，讓酒駕、毒駕、拒絕酒測等違規民眾將寸步難行，嚴懲酒駕的目的就是為了減少酒駕事故發生憾事，提醒民眾切勿酒後駕車以身試法。
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