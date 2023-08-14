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財產糾紛找嘸人 男潛入社區偷裝車底追蹤器被發現慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名謝姓男子與王姓男子有財產糾紛，去年謝男不滿王男避不見面，6月間趁機進入王男居住的社區地下室，找到王男的車子後，在底部安裝衛星定位追蹤器，直到8天後王男開車到花蓮發現被跟蹤，才驚覺車子被動手腳。桃園地院審理，謝男犯無故侵入住宅罪，處拘役20日，又無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，處拘役40日，得易科罰金。

判決書指出，謝男因與王男有財產糾紛，自去年初起，多次嘗試與王男見面商談，王男卻避不見面，謝男為掌握王男行蹤，於去年6月7日凌晨1點多，至王男居住的社區大門外等候，待有住戶以管制卡開啟大門返家時，便尾隨該住戶進入社區，隨即前往地下室，找到王男使用的自用小客車後，在車底部安裝衛星定位追蹤器。

謝男從那時開始，便透過該追蹤器持續不斷發射訊號，利用電腦轉換為電磁紀錄，得知車子移動的時間、移動軌跡及所在位置，竊錄王男的蹤跡。直到8天後王男開車前往花蓮，謝男根據追蹤器傳送的訊號得知後，也前往花蓮，王男在花蓮發現遭謝男跟蹤，察覺有異，先前往當地派出所請警方協助，再前往花蓮縣吉安鄉的汽車維修廠檢查，才驚見車子被安裝追蹤器。

案經王男訴由法務部調查局桃園市調查處移送偵辦。桃園地院認為，謝男無故侵入他人住宅、無故以衛星定位裝置竊錄告訴人所在位置，顯然欠缺尊重他人隱私的觀念。

法院審理，考量其犯後始終坦承犯行，而犯罪動機緣於與王男間有金錢糾紛等，判其犯無故侵入住宅罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元；又無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。應執行拘役50日，得易科罰金5萬元。

謝男暗自在王男車底安裝追蹤器跟蹤，慘被判刑。示意圖／Pexels
謝男暗自在王男車底安裝追蹤器跟蹤，慘被判刑。示意圖／Pexels

花蓮 桃園 財產

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