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高雄男石頭砸地檢署大門 挑戰院檢威信下場：收押

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄李姓男子抗議司法不公，周六上午跑到高雄地檢署第二辦公室，拿著一顆拳頭大小的石頭朝二辦大門砸去，造成玻璃碎裂後，又跑到法院，對著值班法警不斷叫囂，一次挑戰高雄法院、地檢署，警方到場後迅速壓制，檢方訊問後，認李男有反覆實施犯罪之虞，依恐嚇、毀損公務等罪，今向法院聲押獲准。

據了解，李男不滿到地檢署提告的案子偵辦沒有下文，抑鬱多年後，前天上午才會跑到二辦叫囂，由於當天正值假日，二辦沒有法警、保全在場，隨即拿起一顆拳頭大小的石頭，砸碎二辦大門玻璃。

沒料李男砸碎玻璃後還無法解悶，又衝到鄰近的高雄地院，見法警室有法警值班，隨即對著法警叫囂「為什麼我案子都沒下文」，還企圖再拿其他物品砸毀法警室玻璃。

假日法警室值班人力少，法警馬上通報轄區新興警分局，警方到場後將李男壓制，依恐嚇、毀損公物等罪送辦，李遭壓制時仍憤憤不平，整個過程全被法院監視器拍下，轄區新興分局長陳志榮擔心李男再生事端，當天還親自指揮調度警力，成功化解危機。

李男目前居無定所，全案經檢察官吳聆嘉訊問後，檢方認為李有逃亡之虞，且恐會反覆實施犯罪，訊後依毀損公物、恐嚇等罪聲押。毀損公物最重可處5年以下有期徒刑，今法院審理後，裁定李男收押。

雄檢表示，司法威信不容挑戰，呼籲民眾碰到事情應循理性方式解決，切勿訴諸暴力挑戰公權力。

李姓男子周末拿石頭砸毀高雄地檢署大門，被法院裁定收押。記者石秀華／攝影
李姓男子周末拿石頭砸毀高雄地檢署大門，被法院裁定收押。記者石秀華／攝影
李姓男子周末拿石頭砸毀高雄地檢署大門，被法院裁定收押。記者石秀華／攝影
李姓男子周末拿石頭砸毀高雄地檢署大門，被法院裁定收押。記者石秀華／攝影

恐嚇 司法

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