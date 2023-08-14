毒販稱被上銬偵訊法官判無罪 竹縣警局挺基層大膽使用戒具

高雄李姓男子涉嫌販毒，在法庭上稱警詢時被上銬，是身體自由受到不當限制情況下的自白，否認販毒，最後竟被判無罪，讓警界震怒。新竹縣警察局表示，尊重法官個人自由心證及依法獨立審判權，但為避免造成基層員警顧慮，已通知以自身安全及案件安全為重，仍可大膽、合法的使用相關戒具。

新竹縣警察局指出，依據執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法，其中明訂手銬為核定戒具，包含警、調、移民、海巡及各級法院、地檢署所屬法警等執法單位均依法使用，也是全世界執法機關符合該國法令的戒具，將其過度引申為類似刑具的概念，恐與世界司法體系共同認知及作為有違。

新竹縣警察局表示，依警察人員使用警銬規範，執行法定強制措施時，為確保警察人員、在場相關人員或第三人之安全，並審酌相對戒護能力及所犯罪名，得對犯嫌使用警銬。顯見手銬是戒具、並非刑具，目的是保障犯罪嫌疑人及執法人員安全，並確保刑事追訴程序遂行。

新竹縣警察局強調，警方無法等到犯嫌意圖抗拒、脫逃、自傷或攻擊時才加之戒具，這些都是執法前輩們以血淚換來的教訓，更遑論第一線員警還需要擔負疏縱人犯的責任。本案雖僅為個案判決，並非既決判例，但已引起第一線執法人員擔憂，亦可能成為極少數有心份子藉以伺機作亂的不當事由。