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彰化前議員許晉揚涉詐領助理費 檢方依貪汙罪起訴

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣前縣議員許晉陽在任內聘請蔡姓妻子、蔡姓妻舅當助理，每人每月助理費可領取2萬4000元，但其妻舅只做5個多月就到雲林工作，許晉陽卻持續向彰化縣議會申請助理補助費，三年多來共詐領75萬2000元；彰化地檢署偵查終結，依違反貪汙治罪條例等罪嫌將三人起訴。

起訴書指出，許晉陽2018年12月25日任職期間曾短暫聘雇妻舅當助理，5個月後妻舅就到雲林從事二手車買賣，卻仍將金融卡交給許晉陽與其妻保管，許持續指示妻向縣議會申請助理補助費。

對此許晉陽表示確實2019年9月後就未再聘用其妻舅，並曾自行領取在他帳戶內的公費助理薪資，但否認詐取財物，他領錢後都用在服務處的水電網路費用、花圈、紅白包、蘭花與瓶裝水等；蔡姓妻子也說，她領錢用在花圈及紅白帖，有收據可以證明。許晉陽妻舅坦承後來未擔任許的助理，但確實將帳戶金融卡交給許保管，沒有利用職權詐領財物的犯行。

不過檢方認為，助理補助費不是實質補貼議員的費用，議員不得以助理補助費之用在議員服務處的為民服務開銷，檢方也考量到許晉陽等人犯後繳交犯罪所得85萬，且三人犯後都坦犯行，態度良好，請法院從輕量刑。

彰化地檢署檢察官起訴依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴前縣議員許晉陽等人。報系資料照
彰化地檢署檢察官起訴依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴前縣議員許晉陽等人。報系資料照

議員 雲林

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