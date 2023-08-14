彰化前議員許晉揚涉詐領助理費 檢方依貪汙罪起訴
彰化縣前縣議員許晉陽在任內聘請蔡姓妻子、蔡姓妻舅當助理，每人每月助理費可領取2萬4000元，但其妻舅只做5個多月就到雲林工作，許晉陽卻持續向彰化縣議會申請助理補助費，三年多來共詐領75萬2000元；彰化地檢署偵查終結，依違反貪汙治罪條例等罪嫌將三人起訴。
起訴書指出，許晉陽2018年12月25日任職期間曾短暫聘雇妻舅當助理，5個月後妻舅就到雲林從事二手車買賣，卻仍將金融卡交給許晉陽與其妻保管，許持續指示妻向縣議會申請助理補助費。
對此許晉陽表示確實2019年9月後就未再聘用其妻舅，並曾自行領取在他帳戶內的公費助理薪資，但否認詐取財物，他領錢後都用在服務處的水電網路費用、花圈、紅白包、蘭花與瓶裝水等；蔡姓妻子也說，她領錢用在花圈及紅白帖，有收據可以證明。許晉陽妻舅坦承後來未擔任許的助理，但確實將帳戶金融卡交給許保管，沒有利用職權詐領財物的犯行。
不過檢方認為，助理補助費不是實質補貼議員的費用，議員不得以助理補助費之用在議員服務處的為民服務開銷，檢方也考量到許晉陽等人犯後繳交犯罪所得85萬，且三人犯後都坦犯行，態度良好，請法院從輕量刑。
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