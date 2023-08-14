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「連身條款」判決合憲後法務部可執行死刑？ 答案「不行」理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

35名死刑犯主張更二審上訴最高法院後，都由同一法官審理，以致被判死，質疑最高法院分案實施要點俗稱的「連身條款」違憲，聲請解釋，憲法法庭今判條文合憲，死囚無法以此「解套」；至於法務部在判決後能否執行死刑？答案恐仍是不行，因38名死囚另以死刑條文有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭尚未決定是否受理。

憲法法庭去年10月針對連身條款開說明會，經歷10個月後，終於判決，今僅認為憲法法庭僅認為法官於再審或非常上訴程序，應自行迴避，不得參與審判，刑事訴訟法未明文規定，2年內應修法明定法官迴避事由。

38名死囚中有35人以重大案件連身條款、更二連身條款聲請釋憲，僅張仁寶、楊書帆、連國文未列為本案聲請人，憲法法庭今均判決合憲，35人皆無法依本判決獲得救濟。

憲法法庭今判決後，法務部仍無法執行死刑，原因是38名死囚也以死刑條文有違憲之虞，聲請釋憲，其餘死囚也分別就刑法第19條等條文聲請釋憲，死囚黃春棋也聲請變更釋字592號解釋等。

法務部「自行制定」執行死刑規則指出，但凡聲請非常上訴、再審及大法官釋憲程序等，救濟程序終結前不得令准，而現今死囚均救濟未終結，作為無法執行死刑的理由。

示意圖／Pexels
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死囚 死刑 憲法法庭

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