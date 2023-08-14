死刑案件「電腦選的」 憲法法庭：沒有不公平還提升效率

35名死刑犯主張更二審上訴最高法院後，都由同一法官審理，以致被判死，質疑最高法院分案實施要點俗稱的「連身條款」違憲，聲請解釋，憲法法庭今判條文合憲。憲法法庭僅認為法官於再審或非常上訴程序，應自行迴避，不得參與審判，刑事訴訟法未明文規定，2年內應修法明定法官迴避事由。

換句話說，透過本判決能獲救濟的都不是「死囚」，死刑犯的聲請全遭駁回。不過現有的38名死刑犯仍以其他理由聲請釋憲，如主張「死刑違憲」，法務部也已多年未執行死刑。

憲法法庭書記廳廳長許辰舟指出，刑事訴訟法第17條第8款規定「曾參與前審之裁判者」為法官應自行迴避事由，目的在維護刑事被告的審級救濟利益；依這解釋，規定所定「前審」是指於刑事救濟程序中，法官於同一案件曾參與「下級審」的裁判。不論是第三審法官曾參與同屬第三審的先前發回裁判，或第二審或第一審更審程序法官曾參與發回更審前之同審級先前裁判，均屬法官參與同審級的前後裁判，都不是審查自己所作的先前裁判。縱然同一審級的前、後次裁判法官有重複，各該審級在程序上仍是完整的一個審級，刑事被告並未因此喪失該審級的救濟利益。

最受矚目的死刑犯「更二連身條款」，許辰舟表示規定是最高法院於各該上訴第三審案件的分案前，即已訂定的一般性規定，既未溯及適用，也非針對特定案件而定，而是同時適用於上訴第三審的刑事案件，符合事前訂定及一般適用的要求。就目的而言，更二連身條款除與發回程序的特殊性有關外，訂定更二連身及重大連身條款，有提升裁判效率，並促進終審法院統一裁判見解功能。另外，適用更二連身條款的案件，在其前三次上訴，也還是以（電腦）隨機分案方式決定其各次審判的承辦法官；至於適用重大連身條款的案件，至少在其第一次上訴第三審時，也是隨機分案，而非指定特定法官承辦。

本號判決52名聲請人中，僅有聲請人郭泰興（原名郭玉興）和一名犯家暴傷害致死者可以救濟。郭主張參與作成駁回他再審聲請裁定的合議庭法官中之二人，曾參與作成他據以聲請再審的確定判決，未迴避。憲法法庭表示，刑事訴訟法未要求法官於此情形應自行迴避，牴觸憲法保障的訴訟權。

另外犯家暴傷害致死的聲請人，是在去年1月4日憲法訴訟法施行後，才聲請法規範憲法審查，他的案件救濟依憲訴法第92條第2項準用同法第91條第2項規定，得請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長亦得依職權提起非常上訴。