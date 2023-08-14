羅東夜市垃圾袋擺誰門口？ 攤商「移來移去」變互毆

羅東夜市是宜蘭受歡迎的夜市之一，但垃圾該擺哪裡？卻成攤商爭吵導火線。（圖中人物與新聞無關）示意圖／聯合報系資料照 羅東夜市攤商林耿立、黃俊凱2021年2月晚間因垃圾放置問題而起口角，雙方推擠，林先出右手毆打黃的臉部，過程中男子戴榮輝、林坤寶加入戰局毆打林，雙方互告傷害。林一審時被判拘役30日，他上訴後改無罪，這回換檢察官上訴最高法院，最高院認為調查不備，撤銷、發回。台灣高等法院更一審駁回林上訴，維持拘役30日，仍可上訴。

黃俊凱、戴榮輝、林坤寶一審時分別被判徒刑2月至拘役40日不等，均得易科罰金，3人因未上訴而定讞。

黃俊凱在警詢時表示，同事林坤寶把垃圾袋放在章魚燒攤位靠近隔壁攤前，當時對面16號攤位林耿立就把垃圾袋移到他們攤位前，他大聲斥責「誰把垃圾袋放至隔壁攤位？」，林耿立就瞪著他說「你現在想怎樣？」

黃控林先用身體撞他，他把林推開，林就一拳打向他，這時林坤寶就過來擋在他們中間；黃稱頭部挫傷，有醫院診斷證明書可證。

林坤寶在警詢證也說，看到同事黃俊凱、戴榮輝跟當時對面的攤商林耿立起爭執，便擋在雙方中間勸架，結果被林抓傷右手，也跟林耿立互毆。戴榮輝證稱的情節也吻合。

高院更一審認為從影片勘驗結果可見，林坤寶嘗試阻擋在黃俊凱與林耿立之間，林耿立越過林坤寶的右手臂上方，趁空隙以右手向黃俊凱的臉部左側揮打1拳。

林耿立在警詢時坦言「『章魚燒』把垃圾袋放在我的攤位前，我怕影響到我攤位生意，我就把垃圾袋移回他們攤位前，黃俊凱……就說『垃圾不能放嗎？』一直嗆我」。因起爭執，雙方動手，對於黃指控他揮拳造成頭皮挫傷，林並未反駁。

林上訴說，整起事件起源於一包垃圾，他後來還被3個人圍毆、提告，對方一直說是「互毆」，但他「只出1拳」，還說因「拍攝角度」問題，看起來像是有打到人。但這說法更一審不採。

更一審認為林犯傷害罪事實明確，他只因細故就徒手傷人，宜蘭地院依傷害罪判他拘役30日合理，判上訴駁回。