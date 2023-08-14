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高虹安遭控貪汙 民眾黨舉牌聲援怒喊：濫用司法、政治迫害

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
會後民眾黨團新竹縣市的民意代表都到場聲援，大喊「濫用司法、政治迫害。」記者郭政芬／攝影
會後民眾黨團新竹縣市的民意代表都到場聲援，大喊「濫用司法、政治迫害。」記者郭政芬／攝影

新竹市長高虹安在去年遭檢舉涉嫌詐領助理費，台北地檢署今偵結，依貪污罪起訴，高虹安今天舉辦記者會說明，會後民眾黨團新竹縣市的民意代表都到場聲援，舉牌大喊「濫用司法、政治迫害。」此案是否會影響到民眾黨？他們回應「不會，公道自在人心。」

高虹安今天早上舉辦記者會回擊，她強調將會努力面對法案的攻防，還給她與助理們一個公道與清白，更會加倍努力顧好市政。會後，民眾黨的新竹縣市議員、民意代表等在記者會現場舉牌喊話，控訴這場起訴是一場政治的操控。

新竹市議員李國璋表示，北檢今天的宣告讓民眾黨感到震驚，也對高虹安市長感到不捨，這是台灣政治史上首次荒腔走板的貪污助理費案，說都說不清楚，民眾也不知道，當事人也不曉得到底是怎麼一回事，難道新竹市政要在莫名其妙的司法程序中被拖延下去？「早日說清楚，還真相，對新竹市民來說，是非常重要的事情。」

李國璋指出，即便是進入司法程序之後，相信高虹安市長與民眾黨的議員們，會持續保持市政的穩定運作，也會努力監督市政。媒體追問是否會擔心影響民眾黨？李國璋回應，「不會，公道自在人心。」

高虹安 貪汙 民眾黨

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