高虹安男友李忠庭獲不起訴 4名助理配合上繳加班費遭起訴

新竹市長高虹安、助理陳奐宇、黄惠玟、王郁文及陳昱愷，涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法第214條使公務員登載不實罪嫌罪嫌依法起訴；時任高虹安立委助理、高的男友李忠庭因罪嫌不足，獲不起訴處分。另外，資策會提告高虹安涉嫌背信案，因罪嫌不足，高虹安獲不起訴處分。

北檢偵查，2020年2月至2021年3月期間，高虹安的男友李忠庭確實擔任其立委辦公室助理，雖然他每月領取公費助理薪資金額不一，但是無詐領、也無配合繳回的情形。檢方偵辦本案的事證，僅足以認定2020年間浮報及詐領情形，其餘年度無積極證據可資證明。

除了李忠庭之外，同樣在高虹安立委辦公室任職的陳奐宇、黄惠玟及陳昱愷在偵查中自白犯罪，3人均知悉申報金額與實際領到酬金、加班費不符，也知悉差額繳回用途；涉案助理王郁文否認犯罪，但他也認知是「幫忙領加班費」出來，檢方由此認定，王郁文知情並配合高虹安詐領款項，依涉嫌違反貪汙治罪條例起訴上述4人。

北檢指出，高虹安明知立法院所編列的公費助理經費，為提供支應各立法委員聘用公費助理給付之酬金、獎金及加班值班費之用，不得流用非屬上述費用支出，例如：辦公室、服務處等開銷或私用。而且高虹安每個月受領問政相關業務經費7萬9072元、委員薪資19萬餘元、財團法人永齡教育慈善基金會每月支應10萬元給歷久網路媒體股份有限公司，協助高虹安從事立法委員職務。

北檢指出，高虹安擁有千萬銀行存款，具有相當財力，反倒要求助理黃惠玟等人虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費至預算上限金額，提供她自行決定用途及運用，詐領不法所得達46萬30元。

北檢認定，高虹安公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用，且犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，宣告褫奪公權，以示警惕。