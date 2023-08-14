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健身教練勒死前女友 法院憂「等假釋太久」無期改判15年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

健身教練張育銘不滿女友分手勒斃對方，一審被處無期徒刑，二審認為「無期徒刑等假釋太久」改判15年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。圖／報系資料照片
健身教練張育銘不滿女友分手勒斃對方，一審被處無期徒刑，二審認為「無期徒刑等假釋太久」改判15年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。圖／報系資料照片
健身教練張育銘不滿前女友分手，以整理搬家物品為由約前女友回租屋處，趁女友背對他時勒斃，警方到場時他反鎖房門持刀自戕無礙，一審依殺人罪判張無期徒刑，但二審認為他非預謀，判無期徒刑逾25年才能假釋，改判15年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

35歲張育銘因前女友去年初提分手，上網搜尋殺人手法，又向朋友透露殺前女友念頭，並將前女友約到原本兩人同住的租屋處，趁她背對時勒斃。殺人後打電話給好友，稱要自殺並交代後事，警方獲報到場，張卻將門反鎖並自殘，員警及時救下。

新北地方法院一審判張無期徒刑，張和檢方皆上訴，二審認為，從張傳給友人訊息，他仍不捨前女友，且死者是遭勒斃，身上少有抵抗或防禦性傷勢，扣案西瓜刀刀刃血跡也是張的，不能以「事發前曾上網買西瓜刀、搜尋刀法」就認為預謀殺人。

張育銘承認感受到前女友扭動掙扎仍殺人，二審認為他手段殘忍、殺意甚堅。死者案發前2個月發現張情緒不穩、與人衝突而感到不安，選擇分手，她斷氣時才27歲，家屬無端蒙受悲劇，張犯行無可彌補。

原本張育銘認為自己是「被感情欺騙的一方」，被判無期徒刑後，向法官說「我今天犯這樣的罪，不宜辯解」，二審認為他還知悔悟，有中高度再社會化可能性。

二審指實證統計無期徒刑假釋執行期間比法律規定多30%，若處無期徒刑，等到假釋時能否復歸社會是個問題，悖於教化矯正作用也不符罪刑相當原則，改判15年徒刑。

檢察官指出，張育銘心理鑑定顯示有中高再犯率，不容易復歸社會。家屬詫異的是原以為無期徒刑不會「翻盤」，沒想到審判長卻在法庭上不斷詢問被告「有什麼值得同情的地方？」讓法庭成了凶手的表演場域；二審判決一出，網路也出現一片撻伐聲浪，連家屬都上網表示「無語」，案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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