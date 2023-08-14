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用助理浮報月薪差額「買雙眼皮貼、洗頭」 檢方認定高虹安詐取公款有罪

水喝太少不只大腦變遲鈍 長期身體缺水可能提高失智風險

檢方起訴高虹安建請法院褫奪她公權 一審若有罪市長之路恐斷

聯合報／ 記者蔣永佑房荷庭／台北即時報導

新竹市長高虹安去年遭檢舉，涉嫌詐領她擔任立委期間的國會辦公室助理薪資及加班費挪做私用，台北地檢署今偵結，涉嫌詐領助理費部分，將高虹安及助理共5人，依涉犯貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌罪嫌起訴。檢察官在量刑意見中，直言高虹安公私不分，貪圖小利，且犯後態度不佳，試圖卸責給助理，因此建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權。

檢察官認為，高虹安擁有傲人的學經歷，曾任鴻海公司中階主管，擔任立委後，每月領有委員月薪19萬餘元及問政費用7萬餘元、銀行存款達1200萬餘元，永齡基金會並支應每月10萬元協助她從事立委職務，財力堪稱豐厚。

但高虹安分毫不用上開問政相關業務經費，反過頭來壓榨憚於其權勢的下屬、助理，配合共同虛報、浮報酬金、加班費，向立法院詐取該院編列之「人事費」，流用於委員辦公室及個人私用等支出，足認高虹安公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用，且犯後態度不佳，卸責予助理，法院請妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。如果高在一審被判有罪，恐斷市長之路。

相較於老闆高虹安，被視為共犯的助理陳奐宇、黄惠玟、陳昱愷，於偵查中自白犯行，態度良好，無獲得犯罪所得，檢察官也為他們向法院求情，建請依貪貪汙治罪條例、刑法但書等相關規定減輕其刑。

至於黃惠玟是依照高虹安指示做事，供出一切犯罪情況並提供事證；陳奐宇及陳昱愷身為勞工，係配合雇主行為及決定，檢察官也建請法院再依刑法第59條酌減其刑，並宣告1年以下有期徒刑及給予緩刑宣告，以勵自新。

新竹市長高虹安（中）因涉嫌詐領助理費、加班費案遭北檢起訴，檢察官也建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權。記者許正宏／攝影
新竹市長高虹安（中）因涉嫌詐領助理費、加班費案遭北檢起訴，檢察官也建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權。記者許正宏／攝影

高虹安 檢察官 加班費

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