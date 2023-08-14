檢方起訴高虹安建請法院褫奪她公權 一審若有罪市長之路恐斷

新竹市長高虹安去年遭檢舉，涉嫌詐領她擔任立委期間的國會辦公室助理薪資及加班費挪做私用，台北地檢署今偵結，涉嫌詐領助理費部分，將高虹安及助理共5人，依涉犯貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌罪嫌起訴。檢察官在量刑意見中，直言高虹安公私不分，貪圖小利，且犯後態度不佳，試圖卸責給助理，因此建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權。

檢察官認為，高虹安擁有傲人的學經歷，曾任鴻海公司中階主管，擔任立委後，每月領有委員月薪19萬餘元及問政費用7萬餘元、銀行存款達1200萬餘元，永齡基金會並支應每月10萬元協助她從事立委職務，財力堪稱豐厚。

但高虹安分毫不用上開問政相關業務經費，反過頭來壓榨憚於其權勢的下屬、助理，配合共同虛報、浮報酬金、加班費，向立法院詐取該院編列之「人事費」，流用於委員辦公室及個人私用等支出，足認高虹安公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用，且犯後態度不佳，卸責予助理，法院請妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。如果高在一審被判有罪，恐斷市長之路。

相較於老闆高虹安，被視為共犯的助理陳奐宇、黄惠玟、陳昱愷，於偵查中自白犯行，態度良好，無獲得犯罪所得，檢察官也為他們向法院求情，建請依貪貪汙治罪條例、刑法但書等相關規定減輕其刑。