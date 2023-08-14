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放出死刑犯挑戰民意？「連身條款」今若宣判違憲 牽動選情

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

最高法院分案實施要點規定，案件第3次上訴最高法院後，往後不管再上訴幾次，都由第3位審理法官負責、即俗稱「連身條款」；35名死刑犯在內多名遭判刑定讞者質疑此規定違憲，憲法法庭下午3時宣判。若違憲，因刑事妥速審判法第5條規定「審判中之羈押期間，累計不得逾5年。」死刑犯是否「放出來」，牽動總統大選敏感神經。

今天的這號判決，不僅攸關死囚能否獲「重新審理」的機會，也考驗政府是否要執行死刑。

大法官原是受理被控貪汙的前唐榮鐵工廠公司營建部經理劉政哲案，他以「非常上訴案的法官曾參與前案審理」為由，質疑違憲之虞聲請釋憲；後來所有相關案件一併納入，包括死囚就連身條款聲請釋憲案，因貪汙案被判刑的民進黨前立委高志鵬，共計52案。

憲法法庭今若做出違憲判決，不僅35名死囚可望獲得翻案逃死機會，還有大量經更三審後定讞案子，尤其在監受刑人，都可能以判決不合法為由聲請非常上訴。

去年憲法法庭在開「說明會」前，剛好是警員凃明誠、曹瑞傑執勤遭外役監逃犯林信吾刺殺不久，死刑議題再引爆，更牽扯出卅餘名早判決定讞的死刑犯遲未伏法，原因竟是「聲請釋憲」，引法民眾憤慨。

今天的判決結果若是違憲，這些久蹲牢房的死刑犯不僅可能獲重行審理的機會，且因速審法的規定，有可能馬上從監獄中「放出來」，判決是否再次挑戰國人對司法的容忍度，外界都在看。

台南市殺警奪槍案讓死刑存廢再度被熱議，38名死囚因聲請大法官釋憲而遲未執行，大法官今將就其中35人聲請的「連身條款」作出判決，死刑犯有機會死裡逃生。本報資料照片
台南市殺警奪槍案讓死刑存廢再度被熱議，38名死囚因聲請大法官釋憲而遲未執行，大法官今將就其中35人聲請的「連身條款」作出判決，死刑犯有機會死裡逃生。本報資料照片

死刑 憲法法庭 死囚

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