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15歲少女淪性奴慘遭施暴兼剃下體毛髮拍裸照變態男友終被判囚

香港01／ 撰文：田中貴

和人交往當然要互相遷就，但如果伴侶提出變態要求，就一定要說不。台灣1名少女2年前年僅15歲，與20歲男子交往，但對方提出多個變態要求，不但無視少女意願而多次性侵，甚至以「第一次做愛要拍照留念」為由，拍下少女的裸照，以及強行剃掉少女陰毛再拍照，又曾施暴將少女打成「熊貓眼」，少女最終無法忍受而報警求助，案件經一審後，男被告被判囚5年6個月，以及拘役50日和30日，但案件上訴進行二審，被告改判囚8年6個月。

少女淪為男友的洩慾工具。（示意圖／Ingimage）
少女淪為男友的洩慾工具。（示意圖／Ingimage）

判決書指出，案發2021年9月，當年15歲的女受害人與20歲姓葉男子開始交往，數日後葉男迫不及待帶她帶回家，並在自己房間內要求進行性行為，雖然事主不停拒絕，但最終仍遭葉男硬行發生關係，葉男事後更以「第一次做愛要拍照留念」、「想要在你（女受害人）不在時，看照片滿足性需求」，少女以為這是情侶之間的親密行為，所以裸露下體，讓葉男拍了6張裸照，但自此少女淪為葉男洩欲工具，甚至慘變沙包。

少女對性愛興趣乏乏，但後來葉男毆打少女手臂要求再次發生關係，甚至恐嚇「要離開我家的話，就要跟我做」，不理會少女哭泣，再度把她性侵，不久葉男的要求愈來愈過分，包括剃掉少女拍照，聲稱少女和朋友逛街會讓他感到擔心害怕，繼而要求少女擺出各種姿勢，讓他拍攝裸照。

兩人交往約1年後，葉男對女受害人的控制愈益嚴重，有一次發現她和男性朋友聊天，葉男把她打成「熊貓眼」，然後再次性侵;事後少女離開葉男住處及決心分手，但葉男仍然傳送訊息威脅「你不回來就把你照片傳出去」，少女最後報警求助，警方接報後拘捕葉男，在其手機檢獲少女10多張不雅照片。

檢方控告葉男，新北地院經審理後斥責葉男為了滿足一己私慾，對少女強制性交3次，引誘她四度拍攝猥褻照片，未曾尊重過對方的身體權、性自主權和行為自由權，對她造成身心受創，雖然被告認罪，但雙方未達成和解，依成年人對少年故意犯強制性交罪、引誘使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪、成年人對少年故意犯傷害及強制未遂罪，判處葉男5年6個月有期徒刑，以及拘役50日和30日。

但案件上訴進行二審，高等法院審理時認為葉男雖然認罪，但未能和少女達成和解，認定葉男犯下8項控罪，加上他以拍攝和散佈裸照作為要脅手段，讓女受害人處於恐懼之中，導致身心受重創，改判8年6個月有期徒刑，案件仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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