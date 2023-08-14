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討債3人組搞錯地址大聲公討債 錢沒要到各被罰3千

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

巫姓男子3人為使黃姓男欠款人出面處理債務，卻搞錯地址，跑到陳姓女被害人住處前涉嫌以大聲公廣播播欠債不還，要逼欠款人要去柬埔寨做詐騙，時間長達10分鐘。法官認為3人藉端滋擾住戶，依違反社會秩序維護法，各罰鍰3千元。

巫姓男子於今年6月6日下午4點多，駕車搭載連、黃姓男子一同前往訴外人陳女位於台南市中西區住處，持廣播器材大聲公，在陳女住家門前，連續廣播達10分鐘，廣播內容為黃姓家人欠債不還，要讓欠款人去柬埔寨做詐騙、。

陳女警詢時表示，他們3人先到家裡敲門說要找黃，她表明黃沒有住在這裡，黃的債務與她沒有關係。對方明知黃不住在她家，還是不願意離開，想要叫我替黃還錢，還持廣播器材至我家前連續廣播至少10分鐘，聲音大到整個巷弄鄰居都聽得到，鄰居都跑來問，家人不堪其擾。

台南地院法官認為，黃3人為使欠款人出面處理債務，共同以大聲公廣播欠債不還，時間達10分鐘之久，3人行為已干擾住戶安寧秩序，踰越社會通念所容許合理範圍，達滋擾他人居家安寧秩序。

法官認定，3人所為，都違反社會秩序維護法第68條第2款藉端滋擾住戶行為；共同實施藉端滋擾住戶行為，應依社會秩序維護法第15條前段規定，分別處罰，案可抗告。

巫姓男子3人討債卻搞錯地址，跑到陳姓女被害人住處前涉嫌共同以大聲公廣播播欠債不還，長達10分鐘。法官認為3人藉端滋擾住戶，依違反社會秩序維護法，各罰鍰3千元。圖／本報資料照片
巫姓男子3人討債卻搞錯地址，跑到陳姓女被害人住處前涉嫌共同以大聲公廣播播欠債不還，長達10分鐘。法官認為3人藉端滋擾住戶，依違反社會秩序維護法，各罰鍰3千元。圖／本報資料照片

債務 詐騙

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