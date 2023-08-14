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房屋拆除工程吵到隔壁 保母停業9天包商判賠營業損失
高雄許姓女子在住處收托照顧嬰兒，正巧碰到隔壁的葉姓包商正在施工，噪音導致4名小孩一直哭鬧，只好交給家長帶回照顧，許女質疑葉姓包商害她沒錢賺，求償退費、營業損失合計2萬1456元，法院審理後，判包商要賠這筆錢。
判決指出，許女總共照顧4名小孩，2022年2月起，隔壁房屋正進行拆除工程，產生噪音、粉塵，致使小朋友受影響經常哭鬧，只好向請家長請假九天並退費，總共損失副食品等費用共2萬1千元。
許女不滿，認為是施工的葉姓包商拆除產生噪音，害她得退費賺不到錢，連同嬰幼兒副食品、退費、營業損失等，提告向葉姓包商求償。
葉姓包商則說，他只是受雇施工，並按高雄市環保局稽查結果改善噪音污染，許女應該向業主而非向他們工人求償。
橋頭地院發現，許女曾在同年2月16日檢舉葉施工聲音過大，環保局派員到場測量，噪音果然超過管制數值限制，限期4日改善，可見拆除工程的確產生擾人的噪音，影響許女的嬰幼兒托育服務，判決許女勝訴。
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