房屋拆除工程吵到隔壁 保母停業9天包商判賠營業損失

高雄許姓女子在住處收托照顧嬰兒，正巧碰到隔壁的葉姓包商正在施工，噪音導致4名小孩一直哭鬧，只好交給家長帶回照顧，許女質疑葉姓包商害她沒錢賺，求償退費、營業損失合計2萬1456元，法院審理後，判包商要賠這筆錢。

判決指出，許女總共照顧4名小孩，2022年2月起，隔壁房屋正進行拆除工程，產生噪音、粉塵，致使小朋友受影響經常哭鬧，只好向請家長請假九天並退費，總共損失副食品等費用共2萬1千元。

許女不滿，認為是施工的葉姓包商拆除產生噪音，害她得退費賺不到錢，連同嬰幼兒副食品、退費、營業損失等，提告向葉姓包商求償。

葉姓包商則說，他只是受雇施工，並按高雄市環保局稽查結果改善噪音污染，許女應該向業主而非向他們工人求償。