公發洗衣機搬回家 前少將重判12年

林帝志任南部砲指部指揮官時因募兵成效良好，前程看好，軍媒還曾專訪，卻因貪小便宜為一台洗衣機遭判重刑，軍內唏噓不已。圖/軍聞社資料照 陸軍金防部前參謀長林帝志（現已改名）涉嫌將公發洗衣機寄回台灣家中使用，遭檢方依違反貪汙治罪條例起訴；金門地方法院認為林犯後企圖掩飾、圓謊，重判有期徒刑十二年，褫奪公權三年。可上訴。

判決書指出，林帝志擔任陸軍金門防衛指揮部少將參謀長時，知悉金防部後勤處將為官兵採購洗衣機，主動提議為時任金防部副參謀長鄭有為添購一台價格七九九○元洗衣機，先置放參謀長辦公室，待鄭從台灣返回金門再交予其使用。

鄭後來表示暫無更換洗衣機意願，林遂指示不知情蘇姓、呂姓駕駛兵，將未開包裝洗衣機以戰督車載到嘉里大榮物流金門營業所，託運寄送至林位於台南市住處，由林妻收下。

事件傳開後，林拿八千元交蘇、呂兩兵，前往市區採購一台相同機型洗衣機運回營區，並交代別被部隊的人發現。

林後來獲悉仍將遭偵辦，又將自購洗衣機私下運至不知情金門陳姓友人處供使用，並請託出具一張「洗衣機存放證明書」，註明洗衣機是「一年多前」交予。

法院認為，林帝志犯貪汙治罪條例第四條至第六條之罪，情節輕微，其所得或所圖得財物或不正利益在五萬元以下者，減輕其刑，但林犯後屢作與實情不符答辯，並掩飾、協請他人圓謊，待查得明確事證才坦承，判刑十二年。