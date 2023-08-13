警詢上銬影響自白任意性？雄檢上訴爭口氣 法界這樣看

李姓男子被控販售毒咖啡包給盧姓女子，被檢方依販賣三級毒品罪起訴，李在檢警偵詢時都自白承認販毒，但一審改口否認，還稱警詢時警方違法上銬，屬於不正訊問，法官採信李男說法，認為警詢上銬影響李男陳述自由意志，不具證據力，加上無其他積極事證佐證李男販毒，判決李男無罪。

此一判決一出，在警界、法界引起熱議，警方直指法官不懂基層單警訊問筆錄的困難點，見解過於「獨到」，恐讓他們製作筆錄無所適從。高雄地檢署收到判決後，直指法官所見社會事實與民眾落差越來越大，為了捍衛自白證據力，已提起上訴。

雄檢襄閱主任檢察官宋文宏表示，法律並未禁止警詢不能上銬，有無必要性應依個案判斷，若法官在法律未禁止情況下，單純以被告自白不具任意性，此一論點過於率斷。

根據判決內容，警方當時根據線報，掌握李男販毒事證，前年9月15日上午持檢察官核發的搜索票到李男住處搜索，當場拘提李男至派出所製作筆錄。

李男在警詢、檢方訊問時都自白販毒，檢方根據李男證詞及藥腳自白，偵結依販賣三級毒品罪將李男起訴。但案件移審到法院後，李男改口稱自己沒有販毒，因逮捕時吃了安眠藥，作筆錄時意識不清。

李男辯護律師則稱，依法犯罪行為人後詢時，警方不得不分情況上銬，李男被拘提時，沒有自殘、攻擊、逃脫意圖，並沒有必須使用手銬的情況，既然筆錄在違法情況下做成，自白就無證據能力；且檢方訊問時，李男僅能回應「是」與「否」，筆錄在違法情況下作成，也不具效力。

雄院合議庭審理後，採信李男律師主張，認為李男當時並無上銬拘束的正當理由，因此警詢筆錄中的自白，屬於「不正方法」取得，不具證據能力，加上無其他積極證據證明李男販毒，判他無罪。

全案關鍵在於法官舉刑事訴訟法282條規定「被告在庭時，不得拘束其身體。但得命人看守」，雖該條是針對法院開庭的規範，警詢及偵查中檢察官訊問時，並無準用這條規定，但合議庭認為這是法規之不備，不能因此就將此不利益歸究於被告。

合議庭主張，偵查中若無正當理由以手銬或腳鐐等方式拘束身體，在這情況下取得的自白就屬「不正方法」，應無證據能力，否則無異於鼓勵員警以「方便管理」為由，即可一律對犯罪嫌疑人上銬詢問，嚴重侵害人性尊嚴及自由。

曾任警官的律師郭晏甫對於判決見解不認同，直言法官見解與基層作法差距太遠，以往單警詢問時，均依警職法、執行拘提逮捕解送使用戒具實施辦法等規定辦理，不能僅因上戒具，就認定不具證據力，這樣法律解釋是無限擴充。

郭晏甫認為，所謂「不正方法」應是以強暴、脅迫、利誘等手段取得的自白，戒具是防止人犯做出不當舉動，並不會影響其自白的任意性，法官見解與實務脫離太遠，上訴應有改判空間。