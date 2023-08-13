「妳腰好細⋯」男覬覦女房仲美色 竟趁簽契約摸胸頂臀

桃園一名林姓男子去年4月委託房屋仲介公司出售土地，認識一名33歲女房仲，因林男的委託契約尚未完成用印，2人便相約在銀行停車場用印，然而過程中林男突然撫摸女房仲腰部，還在耳邊喊「妳腰好細」，隨後以下體貼著女房仲並摸胸。挨告後林男辯稱女房仲比他高「下體頂不到」，但說法未被採信，桃園地院判林男犯強制猥褻罪處有期徒刑1年，不得易科罰金。

判決書指出，去年4月間林男委託房屋仲介公司出售房地，而認識33歲女房仲萱萱（化名），因林男與房仲公司間的委託契約未完成用印，萱萱於同年4月6日聯繫林男，得知其人正在桃園市平鎮區某間銀行，便前往請林男用印。

林男待萱萱抵達後，2人相約在銀行停車場，沒想到林男為滿足一己私欲，明知違反萱萱意願，竟基於強制猥褻犯意，於同天下午3點26分許，趁萱萱檢查契約書之際，撫摸其腰並在耳邊說「妳腰好細，有沒有40公斤？」且萱萱穿得很漂亮等，當下萱萱受到驚嚇表示「不要這樣」，林男仍站在萱萱背後，以下體貼在她的身體，並從背後以雙手將萱萱抱起抓胸部。

事後萱萱怒報警，表示當時原本到銀行大廳後聯絡林男，林男請她到停車場還要求上車，但她婉拒後在車外引擎蓋上寫契約書，仍遭林男毛手毛腳。對此林男坦承從背後抱萱萱，但矢口否認摸其胸部，稱萱萱身高比較高「我沒有辦法用下體頂她」，還表示很感謝她們幫忙賣房子，氣氛很和諧，但未被採信。警方報告桃園地檢署檢察官偵查起訴。