檳榔攤撿回收物 男竟伸手進女童姊妹花內褲強制猥褻

林姓男子經常某檳榔攤撿拾回收物，認識周遭的女童姊妹花，趁檳榔攤旁空地無人，竟分別對小姊妹伸出狼抓，伸手至女童內褲摸下體，女童不滿反抗。士林地方法院依對未滿14歲女子強制猥褻罪2罪，判處林男應執行2年徒刑，緩刑4年，緩刑期間前往指定醫療機構治療或心理輔導。

判決指出，林男因撿回收物，認識生活圈在檳榔攤周遭的女童姊妹，林男竟利用女童年幼心智未成熟，不知如何自我保護、不敢反抗，2021年12月間在檳榔攤旁空地，伸手進姊姊內褲摸下體強制猥褻等逞，數天後竟又對妹妹做同樣犯行。

姊姊證稱，林男每天都會來檳榔攤撿回收，當時旁邊都沒有人，被摸感覺「很噁心」，但她沒有大叫、推打。合議庭認為，女童因無人在場不敢反抗，才會隱忍林男犯行，林男所為違反女童意願、妨害女童性自主。

合議庭考量，綜合林男過去生活、病史、精神狀態檢查等，認定行為時因心智缺陷，致其辨識行為違法，及依其辨識而行為能力均顯著減低，依刑法第19條減輕，但無情堪憫恕適用，依對未滿14歲女子強制猥褻罪，2罪，判處林男各處1年7月徒刑，應執行2年徒刑。