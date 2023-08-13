斥資1.4億元朴子分局落成 警：免再怕毀損古蹟

嘉義縣警察局朴子警分局有103年歷史，是日治時期東石郡役所，2014年登錄為縣定古蹟，但建築物多處失修，連開窗戶都得小心謹慎，深怕一不小心就毀損古蹟，再加上屋頂漏水、空間不足等問題，中央及地方籌編1.44億元異地新建，嘉義縣長翁章梁今參加揭牌啟用儀式。

朴子分局長吳俊德說，在古蹟內辦公別有意境，但也很怕不小心弄壞東西。朴子分局舊辦公廳舍已逾百年歷史，建築物只有1層樓，許多空間都被庭院造景占據，空間不敷使用；另，古蹟內部物件脆弱，部分窗戶搖搖欲墜，不敢開窗很悶熱，屋頂也有漏水情形。

朴子分局新建廳舍緊鄰朴子市公所，拆遷新建工程斥資1.32億元，但因缺工、物價上漲，每次招標都流標，縣府追加1200萬元，第7次才順利決標，2010年開工興建、今年完工。內部採光、通風良好，但辦公室安裝大片透明玻璃門，讓工作環境一覽無遺，未來擬加裝布簾。

警察局長林宏儒說，他過去曾在朴子分局服務，對舊廳舍有很深感情，但因建築物年代久遠，結構老舊、空間狹隘，不敷現代警政及網路需求，且列為縣定古蹟，無法原地重建，異地新建廳舍為地上4層樓建築物、總樓地板面積4249平方公尺，將善加維護利用。

翁章梁說，朴子分局1920年興建，是具花園、廊道造景的最美分局，因歷史久遠將功成身退，未來將由縣府接手，秉持修舊如舊精神，修復後重新規畫利用，打造為朴子新的生活中心；另，新廳舍依現代工作需求設計，相信正式進駐後一定能提升服務效能。