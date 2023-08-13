快訊

為何缺牙和失智症關係密切？牙齒不滿20顆且未裝假牙需留意！

科幻片常見…共軍「智能頭盔」亮相 能贏過美國？

斥資1.4億元朴子分局落成 警：免再怕毀損古蹟

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣警察局朴子警分局有103年歷史，是日治時期東石郡役所，2014年登錄為縣定古蹟，但建築物多處失修，連開窗戶都得小心謹慎，深怕一不小心就毀損古蹟，再加上屋頂漏水、空間不足等問題，中央及地方籌編1.44億元異地新建，嘉義縣長翁章梁今參加揭牌啟用儀式。

朴子分局長吳俊德說，在古蹟內辦公別有意境，但也很怕不小心弄壞東西。朴子分局舊辦公廳舍已逾百年歷史，建築物只有1層樓，許多空間都被庭院造景占據，空間不敷使用；另，古蹟內部物件脆弱，部分窗戶搖搖欲墜，不敢開窗很悶熱，屋頂也有漏水情形。

朴子分局新建廳舍緊鄰朴子市公所，拆遷新建工程斥資1.32億元，但因缺工、物價上漲，每次招標都流標，縣府追加1200萬元，第7次才順利決標，2010年開工興建、今年完工。內部採光、通風良好，但辦公室安裝大片透明玻璃門，讓工作環境一覽無遺，未來擬加裝布簾。

警察局長林宏儒說，他過去曾在朴子分局服務，對舊廳舍有很深感情，但因建築物年代久遠，結構老舊、空間狹隘，不敷現代警政及網路需求，且列為縣定古蹟，無法原地重建，異地新建廳舍為地上4層樓建築物、總樓地板面積4249平方公尺，將善加維護利用。

翁章梁說，朴子分局1920年興建，是具花園、廊道造景的最美分局，因歷史久遠將功成身退，未來將由縣府接手，秉持修舊如舊精神，修復後重新規畫利用，打造為朴子新的生活中心；另，新廳舍依現代工作需求設計，相信正式進駐後一定能提升服務效能。

朴子分局新建物共4層樓。1樓有朴子派出所、偵查隊、警備隊、交通處理小組、收發室，2樓有正副分局長室、駐區督察辦公室、專案調查辦公室、勤指中心、會議室、第1至5組，3樓有檔案室、待勤室、餐廳、廚房、4樓禮堂、貴賓室、體技館、自主訓練區。

嘉義縣警察局朴子分局今天揭牌啟用，4層樓建築物內部空間通透、採光良好。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局朴子分局今天揭牌啟用，4層樓建築物內部空間通透、採光良好。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，警察局長林宏儒今參加揭牌啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，警察局長林宏儒今參加揭牌啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，斥資1.44億元今天揭牌啟用。本報資料照片
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，斥資1.44億元今天揭牌啟用。本報資料照片
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，縣長翁章梁今參加揭牌啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，縣長翁章梁今參加揭牌啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，縣長翁章梁（左四）、警察局長林宏儒（左三）、朴子分局長吳俊德（左二）今參加揭牌啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，縣長翁章梁（左四）、警察局長林宏儒（左三）、朴子分局長吳俊德（左二）今參加揭牌啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，縣長翁章梁（左六）、警察局長林宏儒（左五）、朴子分局長吳俊德（左四）今參加揭牌啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，縣長翁章梁（左六）、警察局長林宏儒（左五）、朴子分局長吳俊德（左四）今參加揭牌啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，朴子分局長吳俊德今參加揭牌啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局朴子分局異地新建，朴子分局長吳俊德今參加揭牌啟用典禮。記者黃于凡／攝影

朴子 古蹟 建築

延伸閱讀

台灣無人偵察機轟炸敵機操演 嘉義亞創中心秀研發成果

嘉縣登革熱再添1例 翁章梁召開防疫應變會議

嘉義縣登革熱再增1例 梅山、竹崎累積5例啟動化學清消

上飛機！ 翁章梁化身空服員 鼓勵學生勇敢開口

相關新聞

獨／少將將公發洗衣機寄回家用的代價 遭重判12年徒刑

前陸軍金防部參謀長林帝志（現已改名）涉嫌將公發洗衣機寄回台灣家中使用，遭控違反貪污治罪條例案件，經檢察官提起公訴後，以犯...

「妳腰好細⋯」男覬覦女房仲美色 竟趁簽契約摸胸頂臀

桃園一名林姓男子去年4月委託房屋仲介公司出售土地，認識一名33歲女房仲，因林男的委託契約尚未完成用印，2人便相約在銀行停...

檳榔攤撿回收物 男竟伸手進女童姊妹花內褲強制猥褻

林姓男子經常某檳榔攤撿拾回收物，認識周遭的女童姊妹花，趁檳榔攤旁空地無人，竟分別對小姊妹伸出狼抓，伸手至女童內褲摸下體，...

斥資1.4億元朴子分局落成 警：免再怕毀損古蹟

嘉義縣警察局朴子警分局有103年歷史，是日治時期東石郡役所，2014年登錄為縣定古蹟，但建築物多處失修，連開窗戶都得小心...

自撞送醫酒測值飆破1.55 抽血驗出關鍵數值讓他判無罪

高雄陳姓男子自撞電線桿送醫，院方採檢血液酒測值，換算呼氣酒精濃度高達每公升1.55毫克，被檢方依公共危險罪起訴，但法官發...

付不出9千房租 男竟修圖造假匯款紀錄 這下判罰15萬

新竹韓姓男子前年間向郭姓房東承租套房，但到了月底付房租時竟異想天開，利用修圖軟體造假匯款紀錄，並傳送給郭姓房東，表示友人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦