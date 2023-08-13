新自強號討論度高 台東人抱怨「坐車像練核心肌群」

台鐵採購50列新自強號（EMU3000）陸續上路，今早樹林調車場發現有列車遭人噴漆塗鴉，成為台鐵列車遭塗鴉首例。9月1日起南迴線及北迴線共5列次普悠瑪列車又將替換成EMU3000新車，這款列車上路後討論度很高，不少台東鄉親批評「椅背太硬難坐」、「坐車像練核心肌群」，連立委劉櫂豪也出聲，要求台鐵改善。

搭乘自強號從台東往高雄，時間可縮短至2小時，大大縮短交通時間。此外，普悠瑪號座位數385個，EMU3000型座位數538個，台鐵去年起不斷更新新購列車，讓花東鄉親及旅客增加座位數。立委劉櫂豪月初宣布，台鐵近期內完成3個編組交車驗車程序，他特別爭取南迴線及北迴線共5列次普悠瑪列車替換為EMU3000型新車，12節車廂座位數共538個，替換後每列次可增加153個座位數。

新自強號上路後，有人稱讚外觀亮眼，封它為「最美自強號」，USB充電座效能高很好用。不過常搭乘列車的地方鄉親則有不少怨言，有人說，新車座椅傾斜角度不足，椅背與椅面幾乎呈90度垂直，坐起來不舒適，「坐火車還可以鍛鍊核心肌群」，另缺少放水杯架，腳也沒地方放。