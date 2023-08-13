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台中男拒捕拖行警員300公尺 二審改輕判是檢方造成...

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市魏姓男子在前年底騎機車行經北屯區時，因闖紅燈被警員攔查，警員看到魏有酒容、酒氣，欲酒測，但魏趁警員不注意時，加速逃逸，當時警員抓著黃欲制止，被拖行300公尺後，摔落在地，頭部、全身都掛彩，二審以檢察官未說明構成累犯加重事由，撤銷一審9月徒刑，改判8月。

魏姓男子妨害公務案件在一審審理時，檢方以累犯建請加重其刑，院方判刑9月，全案上訴二審之後，合議庭指出，檢方僅以魏男有肇事逃逸、不能安全駕駛等前科，遭判刑確定，執行期滿後仍犯下妨害公務犯罪，構成累犯，建請加重量刑。

二審合議庭認為，檢方僅建請加重其刑，但沒有具體指出，魏男在前案徒刑的執行完畢情形，有無入監執行完畢、在監行狀、入監執行成效為何、是否易科罰金或易服社會勞動、易刑執行成效為何、再犯原因、主觀犯意顯現的惡性，以及其反社會性等各項情狀，供法院綜合判斷。

合議庭認為，檢察官沒有就魏男應構成累犯應加重其刑的事項，善盡說明的責任，難以僅就魏男前科即加重罪刑，因此撤銷一審判決，改判8月徒刑，可上訴。

判決指出，魏姓男子在前年10月26日凌晨3時許，騎機車行經北屯區天津路四段的路檢點時，因闖紅燈被攔查，警員發現魏有酒容、酒氣，欲執行酒測，魏趁警員提供漱口水時，發動機車欲逃逸，警員雙手抓住魏後，警員遭魏高速拖行300公尺，最後重摔地面，導致制服破損、全身、頭部都有傷勢，魏事後被查緝到案，依妨害公務罪送辦。

台中市魏姓男子拒絕盤查，拖行警員300公尺，二審判魏8月徒刑，比一審刑度略輕。圖／本報資料照
台中市魏姓男子拒絕盤查，拖行警員300公尺，二審判魏8月徒刑，比一審刑度略輕。圖／本報資料照

妨害公務 檢察官 酒測

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