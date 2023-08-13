快訊

台鐵新自強號遭惡意噴漆 嫌刑責曝光：最高7年徒刑

假日縱情晚睡晚起？ 科學家：小心你正在謀害腸道菌叢

需要存多少錢才能退休時財富自由？名醫曝最容易被漏算的花費

付不出9千房租 男竟修圖造假匯款紀錄 這下判罰15萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹韓姓男子前年間向郭姓房東承租套房，但到了月底付房租時竟異想天開，利用修圖軟體造假匯款紀錄，並傳送給郭姓房東，表示友人已代為匯款9千元房租。郭姓房東信以為真，直到利用網路銀行查詢並無款項匯入才發現端倪。新竹地院依行使偽造私文書罪，處韓男有期徒刑5月，易科罰金15萬。

判決書指出，韓男2021年8月25日起，向郭姓房東承租位於新竹市區的一間套房，雙方約定每月25日支付房租9千元。未料韓男在去年6月1日，利用修圖軟體偽造中信商銀網路匯款紀錄，並於當天下午1時許將匯款紀錄圖片檔傳給郭姓房東，讓房東誤以為韓男已完成匯款。

郭姓房東當天下午2時許利用網路銀行對帳時，才發現根本無此匯款紀錄，於是向韓男提出質疑，韓男製造假匯款紀錄的犯行才曝光。

法官認為，韓男犯行所涉財產法益價值雖僅9000元，卻實質上造成銀行交易信任的重大破壞，法益侵害程度難認輕微，最後依行使偽造私文書罪，處韓男有期徒刑5月，易科罰金15萬。

韓姓男子向郭姓房東承租套房，竟異想天開，利用修圖軟體造假匯款紀錄。圖／報系資料照
韓姓男子向郭姓房東承租套房，竟異想天開，利用修圖軟體造假匯款紀錄。圖／報系資料照

房東 新竹 套房

延伸閱讀

花1840元買「鱷魚」嚇壞高雄市民 造假網友憂拆穿還稱抓到了

這樣拍照不用修圖！《還魂2》高允貞特愛「模糊高清」自拍模式　直接上傳也沒人發現「瑕疵」

檢方分案調查雜糧基金會補助造假 陳琬惠籲：不要護短

調查指北京平均月薪逾8萬元 網友一面倒批造假：連零頭都不到

相關新聞

付不出9千房租 男竟修圖造假匯款紀錄 這下判罰15萬

新竹韓姓男子前年間向郭姓房東承租套房，但到了月底付房租時竟異想天開，利用修圖軟體造假匯款紀錄，並傳送給郭姓房東，表示友人...

台中男拒捕拖行警員300公尺 二審改輕判是檢方造成...

台中市魏姓男子在前年底騎機車行經北屯區時，因闖紅燈被警員攔查，警員看到魏有酒容、酒氣，欲酒測，但魏趁警員不注意時，加速逃...

愛炫改裝車不炫了 監警環聯合執法2小時開出19張罰單

改裝車經常利用周末假日夜衝車聚，發出噪音造成擾民，台南警方會同交通警察大隊、環保局及台南監理站昨晚聯合稽查，分別在台南市...

蝦皮賣CHANEL、LV、GUCCI飾品 女賣仿冒品遭判拘役40天

隨著網路使用度持續提升，消費者越來越習慣在網路上購物，但要小心別買到假貨！謝姓女子去年初開始在蝦皮拍賣網站創立帳號，並設...

上銬作筆錄 自白無效 毒嫌無罪

李姓男子涉嫌販售十包毒咖啡包給盧姓少年，被檢方依毒品罪起訴，李男偵訊時認罪自白承認販毒，但一審時改口否認，並指出警詢時警...

大立光被搜 研發部3人交保

光學鏡頭大廠大立光公司前天被檢調搜索，全案疑因軟體授權糾紛被廠商檢舉，調查局帶回大立光研發部黃姓總處長等三人詢問，檢方複...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦