付不出9千房租 男竟修圖造假匯款紀錄 這下判罰15萬

新竹韓姓男子前年間向郭姓房東承租套房，但到了月底付房租時竟異想天開，利用修圖軟體造假匯款紀錄，並傳送給郭姓房東，表示友人已代為匯款9千元房租。郭姓房東信以為真，直到利用網路銀行查詢並無款項匯入才發現端倪。新竹地院依行使偽造私文書罪，處韓男有期徒刑5月，易科罰金15萬。

判決書指出，韓男2021年8月25日起，向郭姓房東承租位於新竹市區的一間套房，雙方約定每月25日支付房租9千元。未料韓男在去年6月1日，利用修圖軟體偽造中信商銀網路匯款紀錄，並於當天下午1時許將匯款紀錄圖片檔傳給郭姓房東，讓房東誤以為韓男已完成匯款。

郭姓房東當天下午2時許利用網路銀行對帳時，才發現根本無此匯款紀錄，於是向韓男提出質疑，韓男製造假匯款紀錄的犯行才曝光。