愛炫改裝車不炫了 監警環聯合執法2小時開出19張罰單
改裝車經常利用周末假日夜衝車聚，發出噪音造成擾民，台南警方會同交通警察大隊、環保局及台南監理站昨晚聯合稽查，分別在台南市南區黃金海岸及萬年路前，2小時共攔查車輛42輛，舉發各式交通違規19件。
台南市南區黃金海岸沿線風景優美宜人，加上停車便利，周末往往吸引大量人車潮前往夜遊或車聚。市警六分局秉持保障合法、取締非法原則，共同執行防制車輛改裝及噪音車輛聯合稽查。
為打擊噪音車擾寧行為，昨晚9點至11點，分別在南區黃金海岸及萬年路100號前共計攔查車輛42輛，舉發各式交通違規。
包括車輛電系設備擅自變更15件、車輛設備規格不符2件、通報噪音車2件，共計19件。市警六分局說，如檢測噪音超標車輛將依違反噪音管制法開單處以1,800元至3,600元，並限期改善直到符合噪音標準為止。
分局長許敏能提醒汽機車駕駛人，行車超速及重踩油門、刻意拉高轉速等不良駕駛行為，不僅會產生高噪音，也威脅到其他用路人行車安全，將持續結合路檢、巡邏等勤務，針對改裝車輛經常出入路段時段，加強攔查取締，還給民眾一個安寧的生活環境。
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