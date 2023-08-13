快訊

大學倒閉跳槽、跨界、轉行都難 他守到最後為何能被挖角？

國內首例台鐵列車塗鴉！ 新自強號慘被噴漆 台鐵：已報案將求償

賴清德抵紐約 AIT執行理事藍鶯及駐美代表接機

愛炫改裝車不炫了 監警環聯合執法2小時開出19張罰單

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

改裝車經常利用周末假日夜衝車聚，發出噪音造成擾民，台南警方會同交通警察大隊、環保局及台南監理站昨晚聯合稽查，分別在台南市南區黃金海岸及萬年路前，2小時共攔查車輛42輛，舉發各式交通違規19件。

台南市南區黃金海岸沿線風景優美宜人，加上停車便利，周末往往吸引大量人車潮前往夜遊或車聚。市警六分局秉持保障合法、取締非法原則，共同執行防制車輛改裝及噪音車輛聯合稽查。

為打擊噪音車擾寧行為，昨晚9點至11點，分別在南區黃金海岸及萬年路100號前共計攔查車輛42輛，舉發各式交通違規。

包括車輛電系設備擅自變更15件、車輛設備規格不符2件、通報噪音車2件，共計19件。市警六分局說，如檢測噪音超標車輛將依違反噪音管制法開單處以1,800元至3,600元，並限期改善直到符合噪音標準為止。

分局長許敏能提醒汽機車駕駛人，行車超速及重踩油門、刻意拉高轉速等不良駕駛行為，不僅會產生高噪音，也威脅到其他用路人行車安全，將持續結合路檢、巡邏等勤務，針對改裝車輛經常出入路段時段，加強攔查取締，還給民眾一個安寧的生活環境。

改裝車發出噪音造成擾民，台南市警六分局會同交通警察大隊、環保局及台南監理站，昨晚在台南市南區黃金海岸及萬年路前舉發各式交通違規19件。記者黃宣翰／翻攝
改裝車發出噪音造成擾民，台南市警六分局會同交通警察大隊、環保局及台南監理站，昨晚在台南市南區黃金海岸及萬年路前舉發各式交通違規19件。記者黃宣翰／翻攝

噪音 台南 交通違規

延伸閱讀

台乙線改裝車競飆肇事增多 三峽、大溪警跨域聯合取締

竹市啟動「靜城專案」 高虹安今宣布即起全天取締噪音車

注意！竹縣首支固定聲音照相開罰338張 10月新增3處

中市靜城專案查獲573輛噪音車 裁罰逾百萬元

相關新聞

上銬作筆錄 自白無效 毒嫌無罪

李姓男子涉嫌販售十包毒咖啡包給盧姓少年，被檢方依毒品罪起訴，李男偵訊時認罪自白承認販毒，但一審時改口否認，並指出警詢時警...

愛炫改裝車不炫了 監警環聯合執法2小時開出19張罰單

改裝車經常利用周末假日夜衝車聚，發出噪音造成擾民，台南警方會同交通警察大隊、環保局及台南監理站昨晚聯合稽查，分別在台南市...

蝦皮賣CHANEL、LV、GUCCI飾品 女賣仿冒品遭判拘役40天

隨著網路使用度持續提升，消費者越來越習慣在網路上購物，但要小心別買到假貨！謝姓女子去年初開始在蝦皮拍賣網站創立帳號，並設...

大立光被搜 研發部3人交保

光學鏡頭大廠大立光公司前天被檢調搜索，全案疑因軟體授權糾紛被廠商檢舉，調查局帶回大立光研發部黃姓總處長等三人詢問，檢方複...

毒販上銬偵訊自白無效判無罪 基層警炸鍋：跟神一樣的心證

高雄李姓男子涉嫌將10包毒咖啡包以3500元賣給盧姓少年，法院審判時，卻認為檢警無李男販毒直接證據，且李審判時翻供否認販...

台南醉漢持雙刀闖派出所襲警 中6槍未死二審仍判7年

45歲吳常洲去年8月26日下午3時許酒後持雙刀攻擊學甲警分局宅港派出所值班警員，警員李峻安連開13槍，吳中6槍送醫無生命...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦