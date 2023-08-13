愛炫改裝車不炫了 監警環聯合執法2小時開出19張罰單

改裝車經常利用周末假日夜衝車聚，發出噪音造成擾民，台南警方會同交通警察大隊、環保局及台南監理站昨晚聯合稽查，分別在台南市南區黃金海岸及萬年路前，2小時共攔查車輛42輛，舉發各式交通違規19件。

台南市南區黃金海岸沿線風景優美宜人，加上停車便利，周末往往吸引大量人車潮前往夜遊或車聚。市警六分局秉持保障合法、取締非法原則，共同執行防制車輛改裝及噪音車輛聯合稽查。

為打擊噪音車擾寧行為，昨晚9點至11點，分別在南區黃金海岸及萬年路100號前共計攔查車輛42輛，舉發各式交通違規。

包括車輛電系設備擅自變更15件、車輛設備規格不符2件、通報噪音車2件，共計19件。市警六分局說，如檢測噪音超標車輛將依違反噪音管制法開單處以1,800元至3,600元，並限期改善直到符合噪音標準為止。