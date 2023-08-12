高雄男錄下32次愛愛未成年少女成鐵證 下場GG
高雄郭姓男子去年與12歲未成年少女交往，同月將她載往大寮某國小校門前初嘗禁果，郭還愛用手機錄下兩人車震、口交等性行為影像，在交往半年間，在郭車上、租屋處、少女家中，兩人至少發生32次性行為，之後還私奔至屏東，經少女父親報警，郭才因此被捕落網，依他對未滿14歲女子犯下的性交罪共32罪，判刑9年8月。
判決書指出，郭男於去年與少女交往前3個月，他正與另名14歲少女交往，過程中2次性行為，郭男都用手機錄影，且其中1次是在對方不情願的狀況下進行，郭男因此11月被台南地檢署偵結起訴，但他卻不思反省，同月再與高雄少女交往並發生多次性行為。
檢方指出，今年5月2日晚間8時許，郭男騎車至少女父親工作地，偷偷與少女相會，被她父親撞見並大聲怒斥，嚇了一大跳的兩人，轉身騎車私奔至屏東某處居住，經少女父親報案10天後落網。
在郭男將少女帶離住處藏匿期間，郭男刻意不使用交通工具及聯絡手機躲避查緝，事後少女坦言怕回家會遭責備、家暴而不想回家，而郭男指出，無法說服少女回家，才因此在屏東短暫住下。
不過，警方在屏東的逮捕現場發現有木炭2包及4張遺書，因郭男疑似有畏罪逃避司法程序的高度可能，且在郭男手機內發現他拍攝少女的多張性愛照及影片檔。
雖郭男犯後坦承犯行，且並無違反少女意願的手段或情節，但法院審酌，郭男明知少女為未滿12歲的兒童，心智發育尚未完全健全，竟為滿足一己私慾，發生性交行為多達32次，甚至拍攝兩人性行為當下或猥褻的性影像18次，讓少女父親氣得在法院審理時，沉痛要求法官從重量刑，合議庭最終依郭男32次的性交罪，判處他9年8月徒刑。
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