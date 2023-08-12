台南醉漢持雙刀闖派出所襲警 中6槍未死二審仍判7年

45歲吳常洲去年8月26日下午3時許酒後持雙刀攻擊學甲警分局宅港派出所值班警員，警員李峻安連開13槍，吳中6槍送醫無生命危險，經鑑定認他酗酒成癮，但當下辨識能力無減損，一審認吳犯殺人未遂判7年，上訴請求法院輕判，雖當庭向警員道歉但未和解，遭二審駁回。

吳常洲上訴後坦承犯行，僅對就量刑上訴。他主張已認罪，對所為深感懊悔，也有懺悔之意，希望向警員表達歉意，請求法院輕判。

同時，他於準備庭向警員道歉，稱「李警員抱歉，那時候我酒醉，我跟你沒有冤仇還持刀對你這樣，我感到抱歉，希望你可以原諒我給我機會」。且審理時，他再次當庭道歉。

李峻安表示，目前沒有意願和解，被告是判決之後才認罪，之前都是否認犯罪，他認為被告犯後態度不佳。他說，被告原本是力拚無罪判決，但知道原審判決刑度之後才認罪，所以他才不打算與被告和解。「對方沒有找任何人跟我談過和解」他也說，希望被告的刑度能維持原審量刑。

律師表示，原審審理時，吳對客觀行為均承認，僅抗辯無殺人未遂的犯意，上訴後認罪答辯，犯後態度已有不同。又吳因出現酒癮問題，且有孤僻性人格、憂鬱性人格、依賴型人格、被動攻擊性人格及邊緣性人格，並有部分自我挫敗型人格等人格特質，呈現有酒精使用障礙症的症狀，本案行為時與酒精使用有關。

台南高分院指出，吳於本院審理階段才坦認犯行不諱，縱使斟酌其事後認罪及案發前飲酒，仍不足以動搖原審量刑的妥適性，也不構成撤銷的事由。同時，原審依吳犯罪為未遂情狀減輕其刑後，量處7年，為中度量刑，並非很重，既未逾越法定刑度，且未濫用自由裁量權限，並無不當或違法，也無輕重失衡情形，應為允當，因而駁回上訴。

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